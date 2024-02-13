Atalay’dan gövde gösterisi

Erhan Arıklı’nın bölge gezileri ile istikrar ve tecrübe vurgusuna, Talip Atalay tarafının yanıtı gecikmedi. “YDP yeniden küllerinden doğuruyor” başlıklı paylaşımlarla Talip Atalay ve tarafları gövde gösterisi yaptı

Yeniden Doğul Partisi’nin (YDP) Genel Başkanlık yarışında tansiyon giderek yükseliyor. Genel Başkan Erhan Arıklı'nın başkanlık başvurusunun ardından Genel Sekreter Talip Atalay da kalabalık bir ekiple gövde gösterisi yaptı.

Erhan Arıklı’nın bölge gezileri ile istikrar ve tecrübe vurgusuna, Talip Atalay tarafının yanıtı gecikmedi.

Önceki akşam yapılan etkinlikle oldukça geniş kalabalık görsellerde dikkat çekti.

“YDP yeniden küllerinden doğuyor” başlıklı paylaşımlarla Talip Atalay ve tarafları gövde gösterisi yaptı. Kurultayda Erhan Arıklı'nın işinin kolay olmadığı kulislerde sıkça konuşulmaya başlandı. Özellikle İlçe Başkanlarının Erhan Arıklı'ya desteği azalırken, Talip Atalay da parti içi muhalefetin dozunu artırıyor. Atalay, Arıklı'yı "aile partisi kurmak ve tabanı kullanarak zenginleşmekle" suçluyor ve tabana da, "Herkesin eşit olacağı demokrat bir parti yönetimi" vaat ediyor.

