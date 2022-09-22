Atakan'dan 'Mavi Girne Havayolu' için etüd

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ‘Mavi Girne Havayolları’ isiminin Türkiye’de yakın zamanda hızlı bir şekilde tescillenen, AOC sertifkası alan MGA Mavi Gökyüzü isimli şirketten türediğini ifade ederek, “Ülkemize yeni 2-3 hat eklenmiş olacak” dedi

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, ülkede yeni yapılacak havayoluna ‘Mavi Girne Havayolları’ isiminin verilmesiyle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Mavi Girne adı nereden türemiş ufak bir araştırma ile çözmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Atakan, ‘Mavi Girne Havayolları’ isiminin Türkiye’de yakın zamanda hızlı bir şekilde tescillenen, AOC sertifkası alan MGA Mavi Gökyüzü isimli şirketten türediğini belirtti.

MGA Mavi Gökyüzü’nün KKTC’de de uçuş gerçekleştireceğini öne süren Atakan, “Hatta duruma göre mevcut 3 uçağından 1 tanesini de base edecek” dedi.

Atakan, Rus orijinli Azur Air uçaklarını bünyesinde bulunduran MGA’nın ağırlıklı olarak Rusya ile Antalya ve Alanya arasında faaliyet gösterdiğini belirtti.

Antalya veya Alanya touchdown opsiyonlu Rusya-Ercan uçuşlarının mümkün olabileceğine vurgu yapan Atakan, “Bu yapı ile MGA duyurulduğu gibi ‘Milli Havayolu’ kategorisine girer mi, hayır üzgünüm ama girmez” açıklamasında bulundu.

Atakan, MGA kodu Mavi call sign ile uçuşun KKTC’de de Mavi Girne olarak görüneceğini ifade ederek, “Ülkemize yeni 2-3 hat eklenmiş olacak. Takip edeceğiz” dedi.

