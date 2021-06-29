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“Ata topraklarına dönme mücadelemize devam edeceğiz”

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Rum Savunma Bakanı Petridis, “İşgal altındaki ata topraklarına dönme yönündeki mücadelemize devam edeceğiz” dedi

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“Ata topraklarına dönme mücadelemize devam edeceğiz”
Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “AB üyesi olan bir ülkenin topraklarının, AB’ye üye olmak isteyen başka bir ülke tarafından işgal edilmesinin en büyük siyasi ve tarihi ahlaksızlık olduğunu, en kısa sürede sona ermesi gerektiğini” iddia etti.
Petridis, 1974 Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenleri anma amaçlı düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “bölünmüşlüğe onay vermelerinin mümkün olmadığını, işgal altındaki ata topraklarına dönme yönündeki mücadelelerine devam edeceklerini” söyledi. Petridis, “tüm ada sakinlerinin insan haklarına saygı gösterecek, BM kararlarına dayanan adil ve kalıcı bir çözüm için mücadeleyi sürdüreceklerini” ifade etti.

 
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