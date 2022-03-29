Ata tohumlarının korunması için işbirliği

Ata tohumlarının saklanması, çoğaltılması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası için Cittaslow üyesi belediyeler ile Tohum Bankası’nın bulunduğu Taşkent Doğa Park arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakin Şehir (Cittaslow) üyesi Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, hibrit tohumların aksine kendini devamlı yenileyebilen ata tohumlarının saklanıp çoğaltılması amaçlanan iş birliği protokolüne, Yeniboğaziçi Belediyesi yanında, Cittaslow üyesi Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri ile Taşkent Doğa Parkı imza attı.

Taşken Doğa Parkı bünyesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile kurulan Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası’nda gıda güvenliği açısından güvence olarak görülen ata tohumlarının yanında, endemik, dar yayılışlı ve korumada öncelikli bitki türlerinin tohumları da uluslararası standartlarda korunacak.

KKTC Cittaslow Ağ Başkanı ve aynı zamanda Yeniboğaziçi Belediye Başkanı olan Mustafa Zurnacılar yaptığı açıklamada, Cittaslow Ağı üyeleri olarak, gıda güvenliği ve sağlıklı gıda için yapılan tarımsal çalışmaları önemsediklerini ve her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Pandemi döneminin en önemi kazanımın sağlıklı gıda ve gıda güvencesinin öneminin görülmesi olduğunu ifade eden Zurnacılar, şöyle konuştu:

“Burada yerel tohumların bizler için ne kadar çok önemli olduğunu görüyoruz. Yerli tohuma destek vererek sağlıklı gıdalara kavuşmak ve bunu nesilden nesile aktarmak ve korumak istiyoruz. Atalık tohumlarımızın korunması amacıyla destek verdiğimiz, katkı koyduğumuz bu projemiz özelde KKTC genelde tüm Kıbrıs için büyük önem arz etmektedir. Hem Kıbrıs’daki Atalık tohumlarımız korunacak hem de yerel ve doğal tohumlarımız sayesinde bizden sonraki gelecek nesillere en büyük hediye olan ‘sağlıklı gıda’ bırakmış olacağız.”