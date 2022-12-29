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“At başı götürdüğümüz yarış bir anda terse döndü”

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı yarışını kaybeden CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, saha gözlemleri ve anketlere göre, son ana kadar kazanan adayla at başı bir yarış götürdüklerini ancak yarışın bir anda terse döndüğünü söyledi

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“At başı götürdüğümüz yarış bir anda terse döndü”
Yerel seçimlerde Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı yarışını iki adayın gerisinde tamamlayan CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, çıkan sonucu değerlendirdi.
Çolakoğlu, üç adayın yarıştığı ve bağımsız aday Katip Demir'in ipi göğüslediği seçimde yüzde 18.41 oy oranı ile son sırada kalmıştı.
Çolakoğlu, "Demokratik bir seçim oldu. Bölgenin de dinamikleri var, değerlendirmemizi yapacağız. Son derece demokratik ve ilkeli bir seçim kampanyası yürüttük. Sonuç arzu ettiğimiz şekilde olmadı. Takdir halkımızındır. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Sonuçların beklentilerinin altında olduğunu kaydeden Çolakoğlu, saha gözlemleri ve yoklamalara göre, son ana kadar kazanan adayla at başı bir yarış götürdüklerini ancak yarışın bir anda terse döndüğünü kaydetti.
 
 
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