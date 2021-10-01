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Asya’ya duygulandıran hediye

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Güney’deki Makarios Hastanesi’nde tedavi gören SMA hastası Asya Polatlı için hastaneye hediye bırakıldı. Pakette ‘Geçmiş olsun. Kıbrıslı Rum arkadaşlarınız” notu dikkat çekti

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Asya’ya duygulandıran hediye

Gen tedavisi amacıyla Güney Kıbrıs’taki Makarios Hastanesi’nde tedavi gören SMA hastası Asya Polatlı için hastaneye duygulandıran bir hediye bırakıldı.
Asya Bebek için hastaneye bırakılan hediyeyi ailesi paylaştı.
Sosyal medya paylaşımı ile hediyeyi getiren kişiye teşekkür eden anne Güler Polatlı duygularını şu ifadelerle duyurdu:
“Dün (önceki gün) hastaneye bizim için bir hediye geldi, çok eğlenceli ve güzeldi. Bir çırpıda eşim ile beraber yaptık. Teşekkür etmek isterdim ama kimin gönderdiğini bilmiyorum. Eğer mesajımızı görüyorsa çok teşekkürler”.
Polatlı hediye olarak gönderilen yapbozun fotoğrafını da paylaşırken, hediyenin yanında duran paketteki ‘Geçmiş olsun. Kıbrıslı Rum arkadaşlarınız” notu dikkat ise çekti.
 
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