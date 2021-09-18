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Asya’nın TC vatandaşlığı hazır

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İçişleri Bakanı Evren, TC İçişleri Bakanı Soylu'ya Asya bebek konusunu gündeme getirdi, Soylu'nun talimatıyla Asya bebek TC vatandaşı yapıldı

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Asya’nın TC vatandaşlığı hazır
 
SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin Ankara'daki tedavisi için gerekli olan TC yurttaşlığı konusu nihayet sonuçlandı.
Önceki gün Türkiye'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Kutlu Evren'in talebi üzerine, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Asya Polatlı'nın kimlik kartı önceki akşam hazırlanarak aileye iletildi.
Kutlu Evren’in girişimlerinin ardından Asya bebekle birlikte ailesi de TC yurttaşı yapıldı.
Bakan Evren, “Asya bebeğimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını tüm kalbimle diliyor, konuşmamızın üzerine hızlıca Asya bebeğimiz ve ailesinin nüfus kayıt işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması için talimat veren kıymetli mevkidaşım Sayın Süleyman Soylu’ya ve tüm ekibine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum.” açıklamasını yaptı.
 
 
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