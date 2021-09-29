banner583
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
Adapass uygulaması, vatandaşı çıldırtıyor
65 0
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
13 0
 
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
2.1B 0
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
15 0
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
21 0
11 0
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
14 0
banner661

Asya’nın ilacı teslime hazır

banner476

Güney’deki Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alınan 10 aylık Asya Polatlı için iki buçuk milyon Euro’luk ilacın ABD’den geleceği öğrenildi

Asya’nın ilacı teslime hazır

SMA-Tip 1 hastası 10 aylık Asya Polatlı’nın, tedavi için bulunduğu Türkiye’den, önceki gün ambulans uçakla Yunanistan üzerinden Güney Kıbrıs’a gitmesine dair haberler dünkü Rum gazetelerinde yer buldu.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Küçük Asya Türkiye’den Geldi ve Makarios Hastanesi’nde Tedavi Başladı” başlığıyla yer verdiği haberinde, önceki gün öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na gelen Asya bebeğin kendisini bekleyen ambulans tarafından alındığını ve Makarios Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.
Asya’yı Makarios hastanesinde aile mensupları ile aileye destek olmak için orada bekleyen gönüllülerin karşıladığını yazan gazete, Asya’nın bunun akabinde, tedavisinin başlayabilmesi için gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla hastaneye yatırıldığını kaydetti.
Haberde, Asya’nın tedavisi için gereken yaklaşık 2 buçuk milyon Euro’luk özel gen tedavisi ilacının siparişinin hali hazırda verildiği ve üretici firmanın ilacı Rum Sağlık Bakanlığı’na teslim etmeye hazır olduğu ifade edildi.
Asya bebeğin, Rum tarafında yaşamını sürdüren küçük Andonis’in ardından, adada bu hastalıkla mücadele eden ikinci çocuk olduğunu yazan gazete, Asya bebeğin babasının Rum medyasına yaptığı açıklamalara da yer verdi.
Asya bebeğin babasının, kendilerine yardım etmeye çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e nasıl teşekkür edeceğini bilmediğini söylediğini yazan gazete, Asya bebeğin babasının, oldukça çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söylediğini ekledi.
Haber, Fileleftheros’ta “Küçük Asya Makarios Hastanesinde- Tedavi Görmek İçin Tetkiklerin Sonuçları Bekleniyor”, Politis’te “Tedavi İçin Atina Üzerinden, Ankara’dan Makarios Hastanesine – İlk Önce Tetkikler Sonra da Küçük Asya İçin ABD’den Kıbrıs’a İlaç Gelecek”, Haravgi’de ise “Küçük Asya İçin Tünelin Ucunda Işık Var- Babası Kıbrıslı Rum Yetkililere Teşekkür Etti” başlıklarıyla yer buldu.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.