Asya’nın ailesinin kararla ilgili bilgisi yok

Bakanlar Kurulu kararına göre, Asya bebeğin Ankara’daki tedavi masrafları hükümet tarafından ödenecek. Ancak Asya’nın asıl ihtiyacı olan 2,5 milyon Dolar değerindeki tedavi için herhangi bir adım atılmadı



SMA Tip1 hastası olan ve Zolgensma adlı 2.5 milyon Dolar değerindeki ilacı alması gereken Asya Bebek için aylardır toplumsal bir mücadele veriliyor.

Asya Bebek geçtiğimiz ay ‘Türkiye masrafları üstlendi’ denilerek Ankara Şehir Hastanesi’ne götürülmüş ancak TC vatandaşı olmadığı için kas erimesini yavaşlatacak olan ilacı dahi alamamıştı.

Önceki Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu, TC vatandaşı olmadığı için kas erimesini yavaşlatacak olan tedavisinin yapılması için götürüldüğü Ankara Şehir Hastanesi‘nde 4 haftadır tedavi bekleyen Asya bebeğin masraflarının ödenmesi kararını aldı.

Kararda tedavinin ne kadarının karşılanacağı ile ilgili net bir bilgi yer almadı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Asya bebeğin Ankara’daki tedavi masrafları hükümet tarafından ödenecek.

Ancak Asya’nın asıl ihtiyacı olan 2,5 milyon Dolar değerindeki Zolgensma tedavisi için kampanya sürüyor, bununla ilgili hükümet tarafından herhangi bir adım atılmadı.

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu, Asya bebeğin tedavi masraflarıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına işaret ederek, platform olarak iki talepleri olduğunu belirtti.

Platform adına yazılı açıklama yapan Tuğçe Koruoğlu, taleplerinden birincisinin, Asya bebeğin kas erimesini durdurmak için gerekli ilacın (Spinraza), Asya bebeğe TC vatandaşlığı verilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydının yapılıp, tedavisine derhal başlanması olduğunu kaydetti.

Koruoğlu, ikincisinin ise, KKTC hükümeti tarafından 2.4 milyon dolar değerindeki Zolgensma ilacın parasının derhal karşılanması olduğunu bildirdi.

Tuğçe Koruoğlu, Sağlık Bakanlığı ve hükümetin, alınan kararı kamuoyunda yorumlara açık olmadan netleştirmesi gerektiğini de ifade etti.

Asya Bebek İçin Sağlık Hakkı Platformu adına yazılı bir açıklama yapan Tuğçe Koruoğlu, hem Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’ne hem de KKTC Bakanlar Kurulu’na sorular yöneltti. Açıklama şöyle:

Asya bebeğin tedavi masraflarıyla ilgili 15 Eylül 2021 çarşamba gecesi sosyal medyaya Bakanlar Kurulu kararı düştü. Bu karar hakkında hükümeti, Sağlık Bakanlığı’nı ve TC Elçiliğini aşağıdaki sorulara yanıt vermeye davet ediyoruz.

1. Asya Bebek 4 aylıkken dün (önceki gün) açıklanan anlaşma gereğince 15 Mart 2021 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Asya Bebeğin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na kaydı TC vatandaşı olmadığından yapılamamıştı. Kas erimesini durdurmak için gerekli olan ilaç sadece ve sadece ilaç şirketiyle yapılan anlaşmalar gereğince TC vatandaşı olanlara verilmektedir. Asya Bebek hâlâ TC vatandaşı değildir. Asya Bebek TC vatandaşı olmadan bu ilacı nasıl alacaktır?

2. Asya Bebek 4 hafta önce TC Elçiliği’nin girişimiyle, kas erimesi durdurmak için gerekli olan ilacın TC devletinin karşılayacağı vaadiyle Ankara Şehir hastanesine gitmişti. TC devleti Asya Bebeğin ilacını 4 hafta boyunca neden vermedi? TC devleti Asya Bebeğin tedavisini karşılamaktan vaz mı geçti?

3. Tüm bürokratik işlemlerin halledildiğini söyleyen TC Elçiliği Asya Bebeğe TC vatandaşlığını neden vermiyor?

4. 10 Eylül Cuma günü Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile Asya Bebek gönüllülerinin yaptığı görüşmede, Ünal Üstel gönüllülerin temsilcisine avukat eşliğinde 2.4 milyon dolar değerinde olan Asya Bebeği hayatta tutacak olan Zolgensma ilacını bakanlar kuruluna götüreceğinin sözünü vermişti. Bakanlar Kurulu Zolgensma ilacının parasının ödenmesi konusunda karar aldı mı? Karar alacak mı?

5. Ailenin bakanlar kurulunun almış olduğu kararla ilgili bilgisi yok. Asya Bebeğin kas erimesini durdurmak için gerekli olan ilaç farklı dozlardan oluşuyor. Bu dozların bütününü mü ödeyecek Sağlık Bakanlığı?

