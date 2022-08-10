“Asya Sucuoğlu, 7 aydır hiçbir mahkemeye çıkmadı”

Mahkeme, 2019 yılında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümünde ihmale bulgu yaparken, Rüstemoğlu’nun amcası Feti Rüstemoğlu, Asistan Doktor Asya Sucuoğlu’nun ülkeyi terk ettiğini ve 7 aydır hiçbir mahkemeye çıkmadığını söyledi







2019 yılında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüne ilişkin Savcılığın açtığı Adli Ölüm Tahkikatı davası, Güzelyurt Kaza Mahkemesi‘nde önceki gün karara bağlandı.

Mahkeme, Atlas’ın ölümünde ihmale bulgu yaptı.

Savcılığın, konuyla ilgili üst mahkemeye başvurması ve 7 aydır ülkede olmayan Asistan Doktor Asya Sucuoğlu ile ilgili ithamname hazırlanmasına karar verildi.

Karara ilişkin konuşan Atlas Rüstemoğlu’nun Amcası Feti Rüstemoğlu, “Pek çok noktada ihmalin olduğu kesinleşti. Savcılığa, bir üst mahkemeye başvurması için emir verildi” dedi.

Amca Rüstemoğlu, Lefkoşa’daki hastaneye ‘acil’ olarak sevk edilen Atlas’ı sevk eden doktorun uyarılarının dikkate alınmadığı, yetkili doktorun haberi olmadan taburcu edildiği, ishal olmasına karşın kabızlık tedavisinin uygulanması gibi pek çok noktada ihmal tespit edildiğini ifade etti.

Asistan Doktor Asya Sucuoğlu’nun ülkeyi terk ettiğini ve 7 aydır hiçbir mahkemeye çıkmadığını, sorulara yanıt vermediğini de ileri süren Rüstemoğlu, “Aile olarak tazminat davası da açacağız. Üst mahkeme de kendi ceza davasını açacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu Kasım 2019’da rahatsızlanarak hastaneye götürülmüş, sabaha karşı hastaneden taburcu edildikten birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine çocuklarının ölümünde doktor ihmali olduğunu savunan aile otopsi istemiş, raporların incelenmesini talep etmiş, ayrıca o gece görevli olan doktor ve hemşirelerin ifadelerine de başvurulmuştu. Ailesi ve yakınları gerekli açıklamanın yapılması talebiyle Atlas için Sağlık Bakanlığı önünde eylem de yapmıştı. Şubat 2020’de Türkiye’den gelen raporlarda ihmale yönelik bir bulgu olmadığı saptanmış, bunun üzerine aile, görevli sağlık çalışanlarına dava açtığını duyurmuştu.



