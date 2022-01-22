Asya bebekten iyi haber

Makarios Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan Asya bebeğin durumunun iyiye gittiği duyuruldu

Makarios Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan Asya bebeğin durumunun iyiye gittiği duyuruldu



SMA hastası Asya Polatlı'nın Makarios Hastanesi’nde yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Asya Bebek sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Asya'nın durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hastahanede ikinci günüm, doktorlarım durumumum iyiye gittiğini söyledi ama biraz daha kalmam gerekiyormuş beni merak edip soran, dualarını ve sevgisini yollayan herkese teşekkürler, annem bana hepsini anlatıyor”

