Sağlık Bakanı Altuğra, SMA hastası Asya bebeğin tedavisi için gerekli mama ve tıbbi malzemelere erileşilemediği iddiasını yalanlayarak, annesinin paylaşımının yanıltıcı olduğunu söyledi. Altuğra, “Asya bebek mamasız bırakılmadı” dedi





SMA hastası olan ve tedavisi hala süren Asya Polatlı'nın ailesinin ilaç ve gıdaya erişemediği açıklamasını yalanlayan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, “Asya bebek mamasız bırakılmadı” dedi.

Asya bebeğin ihtiyacı olan tıbbi malzeme eksikliğiyle ilgili iddiaları da yanıtlayan Gürçağ, “Dün (önceki gün) annesine verildi, devamının da bugün (dün) verileceği söylendi, çocuk mağdur edilmedi. Bu feryadı, açıklamayı hayretle izledik, garipsedik” şeklinde konuştu.

Gürçağ, söz konusu açıklamaları, BRT ekranlarında konuk olduğu Manşet + Programında Baykan Gürses Özdağ’a yaptı.

“AÇIKLAMALAR CİDDİ ŞEKİLDE YANILTICI”

“Sosyal medyaya yansıyan anne feryadını gözlemledik ama ben olayın doğrusunu paylaşmak istiyorum” diyen Gürçağ, ciddi şekilde yanıltıcı paylaşım olduğunu, Asya bebeğin annesi tarafından yanıltıcı bilgi olduğunu kaydetti.

Gürça, “Asya bebeğin ihtiyaç duyduğu mama aileye eksiksiz şekilde ulaştırılıyor. Dün de (önceki gün) hastaneye geldi, bir aylık maması eline teslim edildi, bir ay sonra gelip yine mama kalacağı kendisine söylendi. Bebeğin sütsüz veya mamasız kalması doğru değildir.” dedi.

“ADİL DAĞILIM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İlaç ve gıda teminlerinde kimi zaman bir aylık değil, 2, 3 aylık temin için ısrar edildiğini kaydeden Gürçağ, dengeli şekilde ilaç ve gıda dağıtımını yapmak zorunda olduklarını anlattı.

Gürçağ, “Bana iki aylık ilaç veya mama ver de sürekli gidip gelmeyelim deniliyor, elimizdeki stoka göre adil şekilde herkese ulaştırma adına bir aylık verebiliyoruz.”

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İLAÇ GELECEK”

Bazı ilaç veya gıda eksikliğinin zaman zaman yaşandığını da anımsatan Gürçağ, bunun global bir sorun olduğunu anlattı.

Bazı ilaçların eczanelerde de bulunmadığına değinen Gürçağ, küresel olarak ham madde sıkıntısı yaşanan dönemden geçildiğini ifade etti.

Gürçağ, “Türkiye’de yaptığım ziyaretlerde de ilaç teminiyle ilgili güvence almıştık, Türkiye’de olan ilaçlar peyder pey bize de gelecek. Önümüzdeki hafta da önemli ölçüde ilaç gelecek, yüzde 80 ilaç sıkıntımızı giderdik, büyük bir sorun yok” dedi.



