Asya bebek için eylem

Şair, Yazar ve Aktivist Halil Karapaşaoğlu ve sağlık hakkı talep eden bazı vatandaşlar, dün sabah saat 06.30’da Citroen Işıklarında toplanarak, "Asya bebeğin hayatından Sağlık Bakanı Ünal Üstel sorumludur!" yazılı pankartları ile ilk eylemlerini düzenledi.



Karapaşaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah yine 06.30’da Başbakanlık önünde toplanarak Sağlık Hakkı Talebi eylemlerine devam edeceklerini bildirirken, “Sağlık bir insan hakkıdır! Dayanışan bütün dostlara çok teşekkürler. Bu mesele toplumsal bir meseledir. İktidara bunu hatırlatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



