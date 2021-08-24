banner583
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
106 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
6 0
 
35 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
22 0
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
38 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
28 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
47 0
banner661

Asya bebek için eylem

banner476

Şair, Yazar ve Aktivist Halil Karapaşaoğlu ve sağlık hakkı talep eden bazı vatandaşlar, dün sabah saat 06.30’da Citroen Işıklarında toplanarak, "Asya bebeğin hayatından Sağlık Bakanı Ünal Üstel sorumludur!" yazılı pankartları ile ilk eylemlerini düzenledi.

banner666
Asya bebek için eylem
 
Karapaşaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah yine 06.30’da Başbakanlık önünde toplanarak Sağlık Hakkı Talebi eylemlerine devam edeceklerini bildirirken, “Sağlık bir insan hakkıdır! Dayanışan bütün dostlara çok teşekkürler. Bu mesele toplumsal bir meseledir. İktidara bunu hatırlatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.