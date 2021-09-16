Asya bebeğin tedavi masrafları nihayet devlet tarafından karşılanıyor

Bakanlar Kurulu, SMA hastası olan ve Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Asya Polatlı isimli bebeğin tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi.
15 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, SMA hastası Asya Polatlı isimli bebeğin tedavisinin KKTC’de yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’nın 9’uncu maddesi uyarınca tedavi amacıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilen hastanın, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki tedavi masraflarının karşılanmasına karar verdi” ifadeleri kullanıldı.