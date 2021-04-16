Asma yaprağı altın fiyatına satılıyor

Havaların ısınması ile marketlerde sebze reyonunda yerini alan taze asma yaprağının fiyatını görenler şaşkınlık yaşadı.
Marketlerde taze asma yaprağının kilosu 135 TL’den satılıyor. Asma yaprağının fiyatını gören vatandaşlar, “asma yaprağı alacağımıza altın alırız” yorumunu yaptı.
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