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Asma yaprağı altın fiyatına satılıyor

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Marketlerde taze asma yaprağının kilosu 135 TL'den satılıyor

Asma yaprağı altın fiyatına satılıyor
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Havaların ısınması ile marketlerde sebze reyonunda yerini alan taze asma yaprağının fiyatını görenler şaşkınlık yaşadı.
Marketlerde taze asma yaprağının kilosu 135 TL’den satılıyor.  Asma yaprağının fiyatını gören vatandaşlar, “asma yaprağı alacağımıza altın alırız” yorumunu yaptı.
 
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