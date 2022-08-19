HP lideri Özersay, partide “bir güven tazeleme ihtiyacı hissedildiğini” ve Merkez Yürütme Organı’nın görevden alındığını belirterek, “Daha uyumlu ve verimli çalışacak bir Merkez Yürütme Organı için yenilenen seçimle güven tazelenerek yola devam edilecek” dedi







Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) Parti Meclisi tarafından görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslolan kişiler değil, parti ilkeleri ve toplum menfaatidir” ifadelerini kullandı.

Özersay, son dönemde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle partide “bir güven tazeleme ihtiyacı hissedildiğini” ve Merkez Yürütme Organı’nın görevden alındığını belirterek, “Daha uyumlu ve verimli çalışacak bir Merkez Yürütme Organı için yenilenen seçimle güven tazelenerek yola devam edilecek” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, parti MYK’sının Parti Meclisi tarafından görevden alınmasıyla ilgili parti basın bürosu aracılığıyla açıklama yaptı.

Özersay, Parti Meclisi’nde kararın toplantıya katılanların oy birliğiyle alındığını belirterek, “Parti başkanı olarak ben de dahil kişiler gelip geçicidir, aslolan kişiler değil partinin ilkeleri ve ülkeye yararlı bir mücadele ortaya koymaktır, toplumun menfaatidir. O nedenle dönem dönem çeşitli sebeplerle bu türden görev değişimleri olabilir, güven tazelemek gerekebilir” dedi.

“Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle bir güven tazeleme ihtiyacı hissedildi ve MYO görevden alındı” açıklaması yapan Kudret Özersay, “Daha uyumlu ve verimli çalışacak bir Merkez Yürütme Organı için yenilenen seçimle güven tazelenerek yola devam edilecek” diye konuştu. Özersay devamla şunları kaydetti:

“Partinin karar organı Parti Meclisi'dir, Merkez Yürütme Organı'nı da Parti Meclisi seçer. Yani MYO Parti Meclisi'ne, kendisini seçen organa karşı sorumludur. Tüzüğümüze göre Parti Meclisi herhangi bir MYO üyesini görevden alabilir. Parti Meclisi seviyesinde kendi içinde daha uyumlu daha iyi çalışabilecek bir MYO oluşumuna imkan tanıyalım düşüncesi hakim oldu ve bu karar toplantıya katılanların oy birliği ile alındı.”

Özersay, ülkede son dönemde yaşanan pek çok olayın Halkın Partisi’nin “en önemli ilkesi olan temiz siyaset yaklaşımının” önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Bugün memlekette her taşın altından rant paylaşımı, kara para aklanması, ihalesiz alımlar, sebepsiz ve ani zenginleşmeler ve bu konularla bağlantılı yozlaşmış çürümüş siyaset çıkıyor. Üstelik bu yozlaşmış ve çürümüş siyaset halk iradesinin esir alınmasına neden oluyor. Halkın Partisi ilk kurulduğu günden bu yana bu konularda hep hassas olmuş, hep tutarlı bir duruş sergilemiştir. Bu ülkede görevdeki Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar bu türden kara para işiyle bağlantılı isimlerle son derece sıkı fıkı ilişkiler içerisinde görüntüler veriyorlar. Bu ortamda temiz siyaset ilkesine ve bu türden ilişkilere eskisinden çok daha fazla özen göstermek ve yozlaşmış, çürümüş siyasetle mücadele etmek gerekir. Halkın Partisi temiz siyaset ilkesi temelinde siyasi mücadelesine kararlı şekilde devam edecektir. Bu parti yozlaşmış siyasete karşı, yolsuzluklara karşı mücadele etmek kendi irademize dayalı bir devlet sahibi olabilmek için yola çıkmıştır. Bu sorumlulukla bundan sonra da çok kararlı şekilde aynı yolu yürüyecektir.”

Özersay, açıklamasında devamla şunları belirtti:

“Parti başkanı olarak ben de dahil kişiler gelip geçicidir, aslolan kişiler değil partinin ilkeleri ve ülkeye yararlı bir mücadele ortaya koymaktır, toplumun menfaatidir. O nedenle dönem dönem çeşitli sebeplerle bu türden görev değişimleri olabilir, güven tazelemek gerekebilir. Görevden alınan arkadaşlar yeniden aday olabilirler, karar organımız olan Parti Meclisi’nin güveni devam ediyorsa yeniden seçilirler. Sonuçta herkes yeniden aday olabilir. Memleketimizde çok ciddi yönetsel ve ekonomik sorunlar yaşanırken, sosyal adaletsizlik giderek daha da derinleşirken, insanlar geçim sıkıntısı çekerken, gençler yurt dışına kaçma planı yaparken kimin hangi makama geldiğinin, kimin ne olacağının bizim açımızdan herhangi bir önemi yoktur. Halkın Partisi kişisel menfaatlerin değil, toplumsal düşüncenin ve toplum menfaatinin ön plana çıktığı, temiz siyaset ilkesiyle çürümüşlüğe ve yolsuzluklara karşı mücadele etmek temel hedefiyle yola çıkmış bir siyasi parti olduğunun bilincini ve sorumluluğunu taşıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın.”



