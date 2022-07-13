Askerler her zamanki gibi yardıma koştu

Lefkoşa- Girne anayolunda araç yangını meydana geldi.

Seyir halindeyken aniden alev alan araca ilk müdahaleyi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Birliği ekipleri yaptı.

Aracın yandığını gören askerler, en kısa sürede askeri su tankeriyle yangına müdahale ederek, olası bir faciayı önledi.

Güvenlik Kuvvetleri'nin hızlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı.

