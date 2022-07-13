banner762
banner815
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
28 0
Bunu da gördük
Bunu da gördük
23 0
 
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
20 0
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
Yaz Tatili Kabusa Dönüşmesin
24 0
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
29 0
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
17 0
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
88 0
banner797

Askerler her zamanki gibi yardıma koştu

banner476

banner825
Askerler her zamanki gibi yardıma koştu
Lefkoşa- Girne anayolunda araç yangını meydana geldi.
Seyir halindeyken aniden alev alan araca ilk müdahaleyi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Birliği  ekipleri yaptı.
Aracın yandığını gören askerler, en kısa sürede askeri su tankeriyle yangına müdahale ederek, olası bir faciayı önledi.
Güvenlik Kuvvetleri'nin hızlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.