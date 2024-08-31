banner913
banner932
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
7 0
Büyük zaferin 102’inci yılı
Büyük zaferin 102’inci yılı
26 0
 
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
Evkaf’tan 5 öğrenciye Şampiyon Melekler Bursu
33 0
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
İnci Arkan’dan dayanışma örneği
23 0
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
Berova’dan Zafer Bayramı mesajı
19 0
İnce Av Pazar günü başlayacak
İnce Av Pazar günü başlayacak
30 0
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
LTB, 30 Ağustos - 1 Eylül arası Bedrettin Demirel ve Osman Örek Caddelerinde trafik düzenlemesi yapacak
33 0
banner1032

Asker oyunu oynarken yakalandı

banner1020

KKTC’de askerlik yaparken izinli olarak Bursa'ya gidip, geri dönmeyen Erdem Y. internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı

banner1045
Asker oyunu oynarken yakalandı
banner971

KKTC’de 5 aylık asker olan 25 yaşındaki Erdem Y. geçen yıl 5 günlük izin alarak memleketi Bursa'ya gitti.

Tezkeresine 25 gün kalan Erdem Y. geri dönmeyince, "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yeri tespit edilen ancak resmi kıyafetli polisleri görünce kaçan Erdem Y. için bu kez sivil ekipler devreye girdi.

Erdem Y.'nin Yıldırım ilçesindeki bir internet kafede olduğu bilgisini alan ekipler, adrese sivil polisleri yönlendirdi.

Erdem Y., sivil ekiplerin polis olduğunu anlayınca yine kaçmak istedi. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Asker oyunu oynarken yakalanan Erdem Y. adliyeye sevk edildi.

İşlemleri sonrası Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.