Aşıya siyaset karıştı

Cumhurbaşkanı Tatar, AB’den Kuzey Kıbrıs’a temin edilecek korona virüs aşılarının Rum yönetimi üzerinden gelmesini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Tatar’ın bu açıklamasına muhalefetten tepki yağdı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, dün Cumhurbaşkanlığında biraraya geldi.

Görüşmede aşı konusu da gündeme geldi. Tatar, “Aşıların Rum yönetimi üzerinden gelmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

İki toplumlu teknik komitelerin çalışabilmesi için birtakım çalışma içinde olduklarını ifade eden Tatar, AB’den gelecek aşı konusunu da görüştüklerini, bu konuda gerekli zemin için BM’den yardım istediklerini, neticede muhataplarının Rum Yönetimi değil AB olduğunu söyledi.

Tatar, ilgili teknik komite tarafından dün kendilerine sunulan raporda aşıların Rum yönetimi üzerinden gelebilme olasılığı olduğunu, ancak bunu kabul etmeyeceklerini, bu aşı verilecekse direkt AB üzerinden olması gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.

FİKRİ TOROS’TAN TEPKİ: SAĞLIK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE İTTİ

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “AB'den gelecek aşı konusunda muhatabımız Rum Yönetimi değil, AB’dir” şeklindeki açıklamalarını kınadı.

Toros'un paylaşımı şöyle:

"2021 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısının genel görüşmesi komitede devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın Bakan’dan Koronavirüs aşı uygulamasıyla ilgili güncel bilgi alma şansımız oldu.

Şöyle ki, AB tarafından her iki Kıbrıslı toplum için gönderilen aşılara ilişkin tüm prosedürün iki toplumlu Sağlık Teknik Komite tarafından koordine edilmekte olduğu; aşı planının tamamlanarak teknik komiteye iletildiği; gerekli eğitimlerin tamamlandığı; depolama için gerekli olan altyapının hazır olduğu; önümüzdeki günlerde takriben 2,000 adet aşının teslim alınacağını ve aşılamanın hemen başlayacağı bildirilmiştir.

Sağlık Bakanı Sayın Pilli komiteden ayrıldıktan 10 dakika sonra, Cumhurbaşkanı Tatar aşılarla ilgili açıklama yaptı: 'Muhatabımız Rum Yönetimi değil, AB olmalı. Aşıların Rum yönetimi üzerinden gelme olasılığı var, kabul etmeyiz, AB üzerinden direkt olmalı'.

Sayın Tatar, Kıbrıs çözüm müzakerelerinde meşru zeminden ayrılarak Kıbrıs Türk Toplumunu izolasyonların devamına mahkum etmekle ve yalnızlaştırmakla kalmıyor, bu ayrılıkçı siyasetiyle Toplumun ve Kuzey Kıbrıs’ın sağlık güvenliğini de tehlikeye itiyor! Sayın Tatar’ın bu açıklamasını en sert ifadeyle kınıyor ve sağlık güvenliğimizi siyasi tezlerine kurban etmekten vazgeçmeye davet ediyorum!"

DOĞUŞ DERYA: ERSİN BEY HALK SAĞLIĞINI SİYASETİNE ALET EDİYOR!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “AB'den gelecek aşı konusunda muhatabımız Rum Yönetimi değil, AB’dir” şeklindeki açıklamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, “Ersin Bey halk sağlığını siyasetine alet ediyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Deryan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Ersin Tatar, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan ve kendisinin bile ne olduğunu bilmediği "eşit egemenlik" teranesini okumaya devam ederken, şimdi de halk sağlığını kendi siyasetine alet etmeye başladı! Dünyanın Covid-19 aşısı için seferber olduğu ve yardımlaştığı bir dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelecek olan aşıları kabul etmeyeceğimizi BM Genel Sekreteri Kıbrıs Danışmanı Spehar'a söylemiş. Üstüne bir de aşıların doğrudan AB'den gelmesi gerektiğini söyleyecek kadar kendinden geçmiş. İnsan hayatı ile ilgili bir meseleyi ucuz bir siyaset oyuncağı sanacak kadar siyasi sorumluluğu olmayan bir yaklaşımdır bu. Esnaf, işletmeler kepenk indirirken, yığınla insan işsiz kalırken, halk borç altında ve geçim sıkıntısı içinde çırpınırken, sağlık emekçileri perişan olurken, herkes belki bir umut olur diye aşı beklerken... Kısacası, ülkede zaten oturmamış sistem çökme tehlikesi ile yüz yüzeyken köy kahvelerinde maç izleyen birinden daha sorumlu bir yaklaşım mı bekliyordun? diye sorup gülenler olabilir. Beklemiyordum! Gelin görün ki bir kişinin sorumsuzluğu sadece kendisini etkiliyorsa komik, tüm halkı etkiliyorsa trajiktir!

HALİL HIZAL

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal da Tatar’a tepki gösterdi. Hızal “Aşılar küresel kamu malıdır. Aşılar tüm insanlığın kullanımına sunulmuştur. Söz konusu olan siyaset değil insanların sağlığıdır” dedi.

