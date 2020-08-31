Aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma  yasağı uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle, 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarda çalışma saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirledi.

Açıklamada, çalışanların ve vatandaşların yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığa bağlı “Alo 102 İhbar Hattı’na ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, ihbarların bakanlıkça değerlendirilerek, yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.