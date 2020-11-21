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Aşının ne denli koruyucu olduğu belli değil

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Dr. Bülent Dizdarlı, “Aşının ne denli koruyucu olduğu belli değil. Yüzde 94 diyorlar. Ya yüzde 6?” diye konuştu

Aşının ne denli koruyucu olduğu belli değil

 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, bir kişiden yayıldığı düşünüldüğünde “Aşının da ne denli koruyucu olduğu belli değil.. Yüzde 94 diyorlar. Ya yüzde 6?” diye konuştu.
Dizdarlı, önümüzdeki dönemde aşı savaşlarının bir “konsensüsle” neticelenmesini umduğunu kaydetti.
Katıldığı TV programında konuşan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı şöyle dedi;
“Doğrusu aşının da ne denli koruyucu olduğu belli değil.. Yüzde 94 diyorlar. Yüzde 6? Aşı savaşları sonucunda umduğum konsensüs sağlanması. Bir aşılar konsensüsü… Daha anlamlı bir aşı çıkarabileceklerini de umuyorum. Dilerim daha sağlıklı bir aşı bulunur. En büyük endişe enflüanza, gribin patlaması.. Her sene kasım şubat ayları ciddi anlamda grip ve zatürre artar”
 
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