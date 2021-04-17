Asimilasyon oyunlarında yargı da sıraya kondu

KTÖS Genel Sekreteri Elcil: “Nüfus yapısını değiştiren, seçimlere müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren, adanın kuzeyini koloni haline getiren AKP iktidarı, şimdi de yargıya açık müdahale etmeye başlamıştır”





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkedeki yargıya müdahale edildiğini ileri sürerek, bu konuda yapılan açıklamaları kınadı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’na ilişkin kararıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Elcil’in açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs’ta 1974 yılından beri devam eden işgali, her fırsatta reddeden AKP yönetimi uygulamaları ile işgali perçinlemektedir.

Nüfus yapısını değiştiren, seçimlere müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren, ekonomik bağımlılığı gerek TL kullanımını zorlayarak, gerekse Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlıklarına el koyarak adanın kuzeyini koloni haline getiren AKP iktidarı, şimdi de yargıya açık müdahale etmeye başlamıştır.

Kendilerine “işgalci” dendiği zaman bunu inkar eden AKP yönetimi, Anayasa Mahkemesi’nin Kuran kursları ile ilgili aldığı karara Ankara’dan ses vermiştir. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iletişim danışmanı Fahrettin Altun’un anayasa mahkememizin aldığı karara saygısızca saldırmasını işgali pekiştiren bir başka girişim olarak değerlendiriyoruz.

1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal nizamını ve toprak bütünlüğünü korumak için askeri müdahalede bulunan Türkiye’nin adanın kuzeyinde oynadığı asimilasyon oyunlarında yargı da sıraya konmuştur. Bir yandan adayı bölmek ve Kıbrıslı Türkleri asimile etmek için iki ayrı devlet söylemi ile dünya kandırılmak istenirken, diğer yandan AKP’nin memuru kukla yöneticiler hükümete atanmaktadır. Mahkemelere yapılan müdahale ise Erdoğan AKP faşizminin Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıs’a bakışını açıkça ortaya koymaktadır.

AKP’li Fahrettin Altun’un mahkemelerimize ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yaptığı saygısızlığı şiddetle protesto eder, işgali ifşa eden açıklamaları ile bizleri doğruladığı için teşekkür ederiz.”

