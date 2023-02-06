“Asılsız iddialara itibar edilmemeli”

Sosyal Medya üzerinden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından diye belirtilerek “KKTC'de 17.00-19.00 saatleri arasında 7 şiddetinde deprem bekleniyor. Tüm devlet daireleri kapatılıyor. Herkes azami dikkatli olsun" şeklinde yalan haber yapıldı.

GKK, konuyla ilgili “Aslı olmayan bu şekilde yapılmış yalan bir habere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur” açıklamasını yaptı.