"Aşılı hasta sayısı yüzde 25"

Acil durum hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, hastaneye başvuran aşılı hasta sayısının yüzde 20-25 olduğunu belirtti

Acil durum hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hastaneye başvuran aşılı hasta sayısının yüzde 20-25 olduğunu belirtti.“Acil Durum Hastanesi olarak her birim işini en layıkıyle yapmakta, kurduğumuz bir istatistik birimi var, gün be gün, her detay elimizde, sık paylaşmıyoruz. Gerekli şeyleri paylaşacağız ve devam edeceğiz.Onlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ederim.Yorulan doktor, hemşire, işçi, sekreter, şoförler, herkese emekleri için tekrardan teşekkür ederim.Aylık olarak merak edilen her detay bu tabloda var.Önümüzdeki günlerde hastanede yatan, tedavi gören hastaların aşı dağılımı, aşılı ve aşısız hasta kıyaslaması, hangi yaş, hangi aşı, tedavi sürelerini de paylaşacam.Not: sinovac aşışındaki fazlalık, nüfusun aşılama süresince kullanılan en fazla aşı olmasından dolayıdır.Hastaneye başvuran hasta ortalamasında yaklaşık tespit edilen aşılı hasta %20-25 arasında değişmektedir.Aşı için başvuralım, aşımızı yapalım, kışa daha hazır girelim.”