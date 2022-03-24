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Aşıların son kullanımı 6 aydan 9 aya çıkarıldı

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Ülkede son kullanım tarihi geçmiş BioNTech aşılarının vatandaşa uygulanmaya devam ettiği iddia edilirken, Sağlık Bakanlığı, aşıların raf ömrünün Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 6 aydan 9 aya çıkarıldığını duyurdu

Aşıların son kullanımı 6 aydan 9 aya çıkarıldı

 
 
Sağlık Bakanlığı’nın son kullanım tarihi geçmiş Pfizer-BioNTech aşılarını vatandaşa uygulanmaya devam ettiği iddia edildi.
Covid-19’la mücadele kapsamında süren aşılamalarda tarihi geçmiş Pfizer-BioNTech aşılarının kullanıldığı sosyal medyada da gündem olurken, bu iddialar, aşı yaptırmak isteyenlerin kafasında soru işareti yarattı.
Sağlık Bakanlığı, son kullanma tarihi geçmiş Covid-19 aşılarının vatandaşlara uygulandığına yönelik iddiaları yalanlayarak, aşılarının raf ömrünün Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 6 aydan 9 aya çıkarıldığını duyurdu.
Açıklamada, Covid-19 mRNA aşılarının raf ömrünün, Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde 6 aydan 9 aya çıkarıldığı ve bu uzatmanın söz konusu tarihten önce ve sonra üretilen tüm Biontech aşıları için geçerli olduğu aktarılarak, “Buna göre Biontech aşıları -60 ile -90 °C de saklanması koşulu ile üzerlerinde yazan son kullanım tarihinden sonra 3 ay daha kullanılabilmektedir.  Mart ayından sonra üretilen aşıların üzerinde de son kullanım tarihi 9 ay raf ömrü olacak şekilde yazacaktır” denildi.
Tüm dünyada Eylül ayından itibaren Biontech aşılarının raf ömrünün 9 aya uzatıldığının yinelendiği açıklamada, “Son kullanım tarihi Aralık 2021 yazan aşılar Mart 2022 (31 Mart), Ocak 2022 yazan aşılar Nisan 2022, Şubat 2022 yazan aşılar Mayıs 2022, Mart 2022 yazan aşılar da Haziran 2022 tarihine kadar kullanılabilecektir. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Şu anda kullanımda olan Biontech aşılarının üzerinde yazan ve Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından güncellenen son kullanım tarihlerinin belirtildiği tablo da paylaşıldı.
 
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