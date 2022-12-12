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Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı

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Asil Nadir, YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı
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İşinsanı Asil Nadir, bugün rahatsızlanarak YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu yaşayan Nadir’in önce yoğun bakıma kaldırıldığı ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve ekibinin uyguladığı başarılı tedavi sonucu normal servise alındığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Asil Nadir’in kontrol amaçlı bir süre müşahede altında tutulacağı ifade edildi.
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