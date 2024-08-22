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Asil Nadir kontrol amaçlı hastaneye yatırıldı

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Asil Nadir kontrol amaçlı hastaneye yatırıldı
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 İş insanı Asil Nadir (83), yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
BRT’nin haberine göre, Asil Nadir’in kritik bir durumu söz konusu değil.
Verilen bilgide, akciğer ve bağırsaklarında yaşadığı sorun nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye yatırılan Asil Nadir’in tedavisinin sürdüğü ve birkaç gün içerisinde taburcu olmasının beklendiği ifade edildi.
Nadir, geçtiğimiz haftalarda da hastanede tedavi görmüştü.
 
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