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Asil Nadir, hastaneye kaldırıldı

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Asil Nadir, hastaneye kaldırıldı
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Ünlü iş insanı Asil Nadir, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Nadir’e yapılan ilk tetkiklerin ardından solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu.
Devlet Hastanesine kaldırılan Asil Nadir’in tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

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