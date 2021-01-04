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Asil Nadir, 80 yaşında yeniden baba oldu

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Asil Nadir’in ikinci eşi Nur Nadir, Mert Selim Nadir isimli bebeği dünyaya getirdi

Asil Nadir, 80 yaşında yeniden baba oldu

Kıbrıs’ın önde gelen iş insanlarından Asil Nadir, 80 yaşında babalık duygusunu yeniden tattı.
Asil Nadir’in ikinci eşi Nur Nadir, önceki gün sabah saatlerinde Mert Selim Nadir isimli bebeği dünyaya getirdi.
Nadir çifti, 1 Mayıs 2019 tarihinde Lisa Nur isimli kız bebek ile çocuk duygusunu tatmıştı. Nadir çiftinin, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Mert Selim Nadir isminde erkek bebeği oldu.
Öte yandan Asil Nadir, 1 Mayıs 2021'de 80 yaşına basacak. Nur Nadir ise 36 yaşında.
Asil Nadir'in geçmiş evlilik ve beraberliklerinden 4 erkek bir de kız evladı vardı.
 
 
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