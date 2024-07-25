Aşıkoğlu istifa etti

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu istifa kararı aldı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, görevinden istifa etme kararı aldı.

Aşıkoğlu, “Kendi iç değerlendirmem sonucu bu kararı aldım. Yoruldum” açıklaması yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun UBP genel başkanlığına yönelik Ankara’dan gelen “müdahale” nedeniyle istifa kararı alıp almadığına dair soru üzerine Aşıkoğlu, “Hayır, bu iddialarla ilgili değil. Dış etken yok” dedi.

Aşıkoğlu, istifasını vermek için Başbakan Ünal Üstel’den randevu talep ettiğini, en geç bu sabah istifasını sunacağını söyledi.

