Aşıkların cebi yanacak

Piyasadaki pahalılık çiçekçilere de yansıdı. Çiçekçiler bir hafta öncesinden Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. Birçok çeşit çiçek ve konsepti tezgahlarında buluşturan çiçekçiler, geçen yıl deprem nedeniyle buruk geçen Sevgililer Günü’nden bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.
14 Şubat’ın vazgeçilmez çiçeği canlı gülün tanesi bu yıl 70 ila 100 lira arasında seyredecek.
Gülün adeti 80 TL’den satılırken, çiçek içinde en çok tercih edilen papatya dalları 70 TL’den alıcı bekliyor.
Gerberalar ise 40 TL’den satılıyor. Karışık bir çiçek buketi yaptıracak olanların taban fiyatı 400 TL’den başlıyor, yaptırılan çiçeğin büyüklüğüne ve kullanılan çiçek sayısına göre rakam artış gösteriyor.
Kutu aranjmanlarda karışık çiçekler minimum 700 TL’den başlıyor. Küçük kutu içine yerleştirilen sadece güllerle yapılan aranjmanlarda en uygun fiyat bin TL olarak belirtiliyor. Büyük kutuda baş harfiyle kişiye özel hazırlanacak bir gül kutusunun en uygun fiyatı ise 4 bin TL’den satışa sunuluyor. Cam vazo aranjmanlarında ise minimum rakam bin TL’den başlarken, 2 bin TL’ye kadar çıkıyor.
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