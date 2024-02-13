banner913
banner932
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
18 0
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
49 0
 
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
Karaoğlanoğlu - Girne - Güzelyurt ana yolunda yarın trafik kontrollü sağlanacak
30 0
Polisiye haberler
Polisiye haberler
52 0
Geçitkale evinin beyi
Geçitkale evinin beyi
54 0
Dumlupınar’ın affı yok
Dumlupınar’ın affı yok
81 0
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
34 0
banner1012
banner985

Aşıkların cebi yanacak

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiçek borsasında tatlı telaş başladı. Karışık bir çiçek buketi yaptıracak olanların taban fiyatı 400 TL’den başlıyor

banner974
Aşıkların cebi yanacak
banner971
Piyasadaki pahalılık çiçekçilere de yansıdı. Çiçekçiler bir hafta öncesinden Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamladı. Birçok çeşit çiçek ve konsepti tezgahlarında buluşturan çiçekçiler, geçen yıl deprem nedeniyle buruk geçen Sevgililer Günü’nden bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.
14 Şubat’ın vazgeçilmez çiçeği canlı gülün tanesi bu yıl 70 ila 100 lira arasında seyredecek. 
Gülün adeti 80 TL’den satılırken, çiçek içinde en çok tercih edilen papatya dalları 70 TL’den alıcı bekliyor.
Gerberalar ise 40 TL’den satılıyor. Karışık bir çiçek buketi yaptıracak olanların taban fiyatı 400 TL’den başlıyor, yaptırılan çiçeğin büyüklüğüne ve kullanılan çiçek sayısına göre rakam artış gösteriyor.
Kutu aranjmanlarda karışık çiçekler minimum 700 TL’den başlıyor. Küçük kutu içine yerleştirilen sadece güllerle yapılan aranjmanlarda en uygun fiyat bin TL olarak belirtiliyor. Büyük kutuda baş harfiyle kişiye özel hazırlanacak bir gül kutusunun en uygun fiyatı ise 4 bin TL’den satışa sunuluyor. Cam vazo aranjmanlarında ise minimum rakam bin TL’den başlarken, 2 bin TL’ye kadar çıkıyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.