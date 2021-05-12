banner583
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
33 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
104 0
 
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
23 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
85 0
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
40 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
10 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
17 0
banner661
banner570

“Aşıda da mı ambargo?”

banner476

AB'nin Kıbrıs'a gönderdiği 482 bin doz aşıdan Kıbrıslı Türklere sadece 30 bin doz aşı verilmesi, Ekonomik Örgütler Platformu tarafından Metehan’da eylemle protesto edildi

“Aşıda da mı ambargo?”
 
 
Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) altında toplanan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs’ın geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının nüfusa göre adil dağıtılmadığı gerekçesiyle eylem düzenledi.
Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleşen eylemde, “Avrupa Komisyonu Göreve”, “Avrupa Birliği bu haksızlığı göz yumma”, “Aşıda da mı ambargo?, “Aşı tedarikinde ayrımcılık kabul edilemez” yazan pankartlar açıldı.
Platform adına Türkçe ve İngilizce dillerinde okunan deklarasyonda, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türklere aktarılması gereken miktarının verilmemesini kınandı. 
Deklarasyonda, “Avrupa Hastalık Önlenme ve Kontrol Merkezi gibi güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye” göre, AB’nin Kıbrıs’a 482 bin 965 doz aşı gönderdiği kaydedilirken, nüfus oranına göre bu aşılardan 100 binden fazla dozunun Kuzey Kıbrıs’a aktarılması gerektiği ancak AB kaynaklı Kuzey’e ulaşan aşı miktarının sadece 30 bin 50 (%6,2) olduğu ifade edildi.
Aşıya erişimin hem bir insanlık hakkı hem de çeşitli ambargolar altında Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini yürütebilmesi için temel bir gereklilik olduğu hatırlatılan deklarasyonda, şu şekilde devam edildi:
“Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları olduğunu duyurma çabası içinde olan Kıbrıs Rum yetkililer ile Avrupa Birliği yetkilileri, konu salgına karşı alınacak önlemler olduğu durumda bile ‘AB vatandaşlığımızı’ unutmuş görünmektedirler.  AB yetkilileri ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs’a sağlanan aşıların dağıtımı konusunda şeffaf ve özenli olmaya çağırır, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesini talep ederiz.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.