AB'nin Kıbrıs'a gönderdiği 482 bin doz aşıdan Kıbrıslı Türklere sadece 30 bin doz aşı verilmesi, Ekonomik Örgütler Platformu tarafından Metehan’da eylemle protesto edildi





Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) altında toplanan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs’ın geneli için gönderilen Covid-19 aşılarının nüfusa göre adil dağıtılmadığı gerekçesiyle eylem düzenledi.

Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleşen eylemde, “Avrupa Komisyonu Göreve”, “Avrupa Birliği bu haksızlığı göz yumma”, “Aşıda da mı ambargo?, “Aşı tedarikinde ayrımcılık kabul edilemez” yazan pankartlar açıldı.

Platform adına Türkçe ve İngilizce dillerinde okunan deklarasyonda, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a sağladığı aşılardan Kıbrıslı Türklere aktarılması gereken miktarının verilmemesini kınandı.

Deklarasyonda, “Avrupa Hastalık Önlenme ve Kontrol Merkezi gibi güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye” göre, AB’nin Kıbrıs’a 482 bin 965 doz aşı gönderdiği kaydedilirken, nüfus oranına göre bu aşılardan 100 binden fazla dozunun Kuzey Kıbrıs’a aktarılması gerektiği ancak AB kaynaklı Kuzey’e ulaşan aşı miktarının sadece 30 bin 50 (%6,2) olduğu ifade edildi.

Aşıya erişimin hem bir insanlık hakkı hem de çeşitli ambargolar altında Kıbrıs Türk halkının ekonomik faaliyetlerini yürütebilmesi için temel bir gereklilik olduğu hatırlatılan deklarasyonda, şu şekilde devam edildi:

“Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşları olduğunu duyurma çabası içinde olan Kıbrıs Rum yetkililer ile Avrupa Birliği yetkilileri, konu salgına karşı alınacak önlemler olduğu durumda bile ‘AB vatandaşlığımızı’ unutmuş görünmektedirler. AB yetkilileri ve Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs’a sağlanan aşıların dağıtımı konusunda şeffaf ve özenli olmaya çağırır, aşı dağıtımındaki adaletsizliğin hemen düzeltilmesini talep ederiz.”

