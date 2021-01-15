Aşıda beklenen gün geldi

Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye getirildi. Bugün veya yarın aşılamanın başlaması bekleniyor. İlk etapta 10 bin kişi aşılanacak, bunların 5 bini sağlık çalışanı. Yaşlı ve risk grubundaki kişiler de ilk sırada aşılanacak





Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısı ambulans uçakla dün sabah saat 05.00'da KKTC’ye getirildi.

Sinovac Koronavirüs aşısı, İlaç ve Eczacılık Dairesi depolarına yüklendi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs’a telefon bağlantısıyla katıldı.

Pilli, Türkiye ile eş zamanlı aşılama yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün veya yarın aşılamanın başlayacağı bilgisini vererek, gelen 20 bin doz aşının 10 bin kişiye yapılacağını söyledi.

Pilli, ilk etap aşılamayı yaparken TC ile istişarede bulunup ikinci etap aşının gelişi ile ilgili tarih aldıktan sonra aşılamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Pilli, “niyetimiz 300 bin kişiyi aşılamak” ifadelerini kullandı.

Ali Pilli şöyle konuştu:

"Sabah 05:00'te Ambulans uçakla 20 bin doz aşı geldi. Buzdolaplarına konuldu. Normal buzdolabında saklanabilir. Türkiye’de 15 gün yapılan analizden sonra aşılar ülkeye geldi. Aşı planımız ve altyapımız hazırdır. İlk etapta 10 bin kişi aşılanacak, bunların 5 bini sağlık çalışanıdır. Küçük bir ülkeyiz aşılama daha hızlı yapılabilir bu nedenle Türkiye’den daha erken aşı gelecek. 500-600 bin aşı gelmesini bekliyoruz ve 300 bin insanı aşılamak istiyoruz. Ulusal aşılarımızı yaptığımız merkezler var. İlk etapta 9 merkezde aşı yapılması ardından merkezlerin artırılması hedeflenmektedir. Yatalak hastaların evine gidilecek.

Ali Pilli, Türkiye ile eş zamanda başlanacak aşı programı kapsamında ilk etapta 10 bin kişinin 9 aşı merkezinde aşılanacağını belirterek, aşılanacak olanlardan 5 bin kişinin sağlık çalışanları olacağını ifade etti.

Yaşlı ve risk grubundaki kişilerin aşılanmasına başlanacağını anlatan Pilli, aşı merkezlerinin sayısının artırılabileceğini ve yatalak hastaların evine gidilebileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, ülkenin küçük olmasından dolayı aşılamanın hızlı tamamlanacağına işaret ederek, 300 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekti.









