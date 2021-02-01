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Aşı yaptırmak isteyen kanser hastalarına yönelik aşılama programı yapılacak

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Aşı yaptırmak isteyen kanser hastalarına yönelik aşılama programı yapılacak
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, aşı yaptırmak isteyen kanser hastalarına yönelik aşılama programı yapılacağını duyurdu. 
Kocaismail, Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda müracaat sayısına göre aşılama organizasyonu planlanacağını kaydetti. 
Aşı yaptırmak isteyenlerin, 0542 853 1121 numaralı telefona isim, soyadı ve ikamet bölgesini mesajla göndermesi gerektiği bildirildi. 
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