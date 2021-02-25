Aşı talebi kabul gördü

Ekonomik Örgütler Platformu, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. EÖP Sözcüsü Gürcafer, aşı konusundaki önerilerinin kabul bulduğunu söyledi ve “KKTC eğer açılamazsa ortaya çıkacak olan enkazın boyutu 5-6 milyardan fazladır” dedi





Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önceki gün KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle 4.5 saate yakın görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner katıldı.

Görüşmede, KKTC'deki organize sanayi bölgesi altyapısı ile işletme sistemlerinin Türkiye'deki tecrübeler ışığında iyileştirilmesi ve kongre turizminin desteklenmesi konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, KKTC müteahhitleri ile Türk müteahhitlerin ortak çalışmalar yürütmesi, reel sektör projelerine öncelik verilmesi ve reel sektörün karşılaştığı bürokrasinin azaltılması için e-Devlet projesinin hızlandırılması konuları değerlendirildi.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) Ankara’daki temasları dün de devam etti. Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dün TC. Karayolları Genel Müdürü ile bir toplantı yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ise TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir toplantıya katıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) Dönem Sözcüsü Cafer Gürcafer, EÖP’ün Ankara temaslarını değerlendirdi. Gürcafer, TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC ekonomisinin pandemi dönemi ve sonrasında nasıl ayağa kaldırılabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya nasıl kavuşturulabileceğini konuştuklarını ve çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Cafer Gürcafer, Oktay ile yapılan toplantıda masaya yatırılan konuları şöyle aktardı:

“Sayın Oktay ile KKTC ekonomisi için nelerin yapılabileceği, nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığı, nelerin yapılmaması gerektiğini konuştuk. İhalelerin Ankara’da çıkması konusunda tabi ki bizim gelmezden önce bir tepkimiz vardı onları da konuştuk Açıkçası çok çok iyi ağırlandık ve dinlendik. Gerçek anlamda sonuç alıcı, sonuç odaklı teknik bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim.”

Cafer Gürcafer, Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile de bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Ankara temasları kapsamında çok iyi bir ilişki, bir köprü kurulduğunu vurgulayan Gürcafer, bu köprünün devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Cafer Gürcafer, şunları söyledi: “Biz birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Aslında karşı taraftan gelen talep de odur. Bir taraf yapar, öteki taraf da buna uyar görüntüsü hoş bir görüntü değil ve zarar verir. Bizim kendi iç meselelerimiz vardır. Kendi devletimiz ile hükümette, iktidarda kim olursa olsun onunla konuşup çözmemiz gereken sorunlarımız vardır. Bunu da Ankara’ya taşımak doğru değildir. Bunu asla yapmayız. Bizim üzerinde durduğumuz konu KKTC ekonomik olarak ayağa kaldırmak için ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için neler yapabilirizdir. Bu bağlamda, bu arzuda olan TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile en doğrusunu nasıl yapabiliriz bunu konuştuk. Özellikle pandemi döneminde 1 milyar TL’ye varan yol ihalelerinin, 60-70 alt sektörü besleyen ihalelerin Lefkoşa’da çıkmasının ne anlama geldiğini konuştuk ve neden olamadığını sorguladık. Bunun olması için neler yapılabileceğini konuştuk. Bunu devam ettirmemiz çok önemlidir”.

Aşı konusuna da değinen Gürcafer, bu konudaki öngörülerinin ve önerilerinin kabul ve destek bulduğunu ifade etti.

Gürcafer’in aşı konusundaki açıklaması şöyle:

“Aşı talebimizin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde anlatmak çok önemli. KKTC eğer açılamazsa ortaya çıkacak olan enkazın boyutu 5-6 milyar belki de daha fazladır. Bu enkaz olursa gidilecek olan kapı yine Türkiye kapısıdır. Dolayısıyla bunun olamaması için önceden yapılması gerekenler konuşuldu. Aşı ve aşılanma, KKTC’nin kapılarının turizme aşılanmış olan kişilere açılması çok çok önemli. Bunu doğru anlatmazsanız bu Anadolu insanının aşı hakkını elinden almak gibi görünür. Benim aşı konusunda şu an için söyleyebileceğim; çok çok olumlu olunduğudur. Tüm öngörülerimiz ve önerilerimiz kabul ve destek buldu. Cuma günü Sayın Başbakan protokol için Ankara’ya geliyor. Tahmin ederim ki Cuma günü kamuoyuna bu hususta daha somut bilgiler verilir.”

DENİZ VE AVUNDUK’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Kıbrıs Türk Halkı ve iş insanlarının yanında oldukları için teşekkür etti.

Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ekibiyle birlikte Kıbrıs'ın özellikle ekonominin ayağa kalkması ekonomik çarkların dönmesi ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için çalıştıklarını görmekten Ekonomik Örgütler Platformu olarak son derece memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da, Külliye’de gerçekleşen toplantıda her sektörün kendi sorunlarıyla birlikte Covid’in getirmiş olduğu ekonomik durumla ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını, Eylül ayında çevrimiçi yapılan görüşmede konuşulan konuların, esasen biraz daha gelişmiş halini görüştüklerini ve fikirlerini anlattıklarını belirtti