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Aşı Sırası Öğretmenlerde

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Türkiye’den geçtiğimiz Salı akşamı 50 bin doz Sinovac aşısının gelmesinin ardından dün sabah yeni aşılamalar başladı. Dünden itibaren aşı olamayan kronik hastalara ilk doz aşıları uygulandı

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Aşı Sırası Öğretmenlerde
 
Önümüzdeki hafta ise öğretmenler aşılanacak. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, önümüzdeki hafta Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da açıklanacak merkezlerde, bütün öğretmenlerin aşılanacağını açıkladı
 
Amcaoğlu, pandemi nedeniyle eğitimde oluşan kayıpların giderilmesi için telafi kurslarının yapılacağını açıkladı. Amcaoğlu, 2021-2022 eğitimin yılının 4 dönem olarak düşünüldüğünü aktardı
 
Öğretmenler önümüzdeki hafta aşılanacak
 
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Önümüzdeki hafta Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da açıklanacak merkezlerde, bütün öğretmenlerin aşılanacağını açıkladı.
Amcaoğlu, pandemi nedeniyle eğitimde oluşan kayıpların giderilmesi için telafi kurslarının yapılacağını açıkladı.
Eğitimin ne şekilde programlanacağı ve müfredatın ne olacağının ise önümüzdeki hafta detaylı şekilde paylaşılacağını söyleyen Amcaoğlu, 2021-2022 eğitimin yılının 4 dönem olarak düşünüldüğünü aktardı.
Amcaoğlu, ilk dönemde yoğunlaştırılmış eğitim programının uygulanacağını belirtti. Yüz yüze eğitimdeki verimin, online eğitimde sağlanamadığını da ifade eden Amcaoğlu, 8 bin öğrenci kapasiteli derslik yapımı için canla başla çalıştıklarını belirtti.
 
 
 
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