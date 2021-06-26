Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı

Dr. Halil Hızal, Covid-19 aşısı öncesi ve sonrası Aspirin kullanılmaması uyarısı yaptı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, Covid-19 aşısı öncesi ve sonrası Aspirin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu

Hızal’ın açıklaması şu şekilde:

“Aşı sonrası aspirin kullanımı konusunda çok soru geliyor.

Astrazeneca ve Johnson aşıları sonrası aspirin tasviye edilmez, çünkü tromboz (pıhtı kitlesi) ve trombositopeninin (trombosit sayısı düşüklüğü) oluşumunu etkilemeyecektir.

Dahası trombositopenide trombosit sayısı düşük olduğundan kanama riski artmıştır. Aspirin bunu kötüleştirebilir.

Bu nedenle ne aşı öncesi ne de sonrası aspirin kullanmayın.

Aşı sonrası ağrı ya da ateş olursa parasetamol kullanabilirsiniz”

