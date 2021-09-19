Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Mobil Aşılama hizmetlerinin devam ettiğini, vakaların ve kayıpların çoğalmaması için aşı olmak gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Üstel yazılı açıklamasında, salgınla mücadelede tehlikeye karşı aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Covid-19 ile ilgili önemli bir ilerleme kaydedilmesine rağmen salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu unutmamamız gerekmektedir” dedi.

Bakan Üstel, şunları kaydetti:

“Gerek uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitim, gerkese iş hayatının devamı, en önemlisi sağlığımız ve sevdiklerimiz için aşı olmak toplumsal bir ödevdir.

Vakaların ve kayıpların çoğalmaması için birlikte mücadele etmek büyük önem taşımaktadır.”

Üstel, Mobil Aşılama Birimleri’nin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vermeye devam ettiğini de hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm merkezlerde devam eden aşılamanın yanı sıra halkın aşıya daha kolay ulaşabilmesi için Mobil Aşılama Birimleri’nin artırıldığını; Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Üstel, özellikle iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşların mobil aşılama noktalarına rağbet gösterdiğini söyledi.

Henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları şöyle belirtildi:

Lefkoşa

Bugün ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

Her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

Her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında.