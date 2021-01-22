Aşı merkezleri ana- baba günü

80 yaş ve üzerine dün uygulanmaya başlayan Covid-19 aşıları dün de devam etti. Talep arttıkça sosyal mesafe de hiçe sayıldı





80 yaş ve üzerine önceki gün uygulanmaya başlayan Covid-19 aşıları dün de devam etti. Talep arttıkça sosyal mesafe de hiçe sayıldı.

Covid-19 aşısının önceki gün en çok yapıldığı Lefkoşa’daki Pandemi Merkezi, dün daha da yoğun saatler geçirdi. Pandemi Merkezi yanında Trenyolu Polikliniği’ndeki aşı kuyruğu adeta yola taştı. Lefkoşa Pandemi Merkezinde sabah 8.00’den öğlen 13.00’e dek 540 kişi aşılandı. Sağlık Bakanlığı’nın merkeze gönderdiği aşılar öğlen saatlerinde tükendi, yerine yenileri takviye edildi. Merkezdeki işleyiş hız kesmedi. Buna karşın talepten ötürü zaman zaman artan kalabalık da yığılmalara neden oldu.

80 yaş ve üzerindeki grubun Lefkoşa’daki talebi düşünce Merkeze başvuran 75 yaş ve üzerinin de geri çevrilmeyerek aşılandığı öğrenildi.

Lefkoşa’daki Trenyolu Polikliniği’ndeki aşı kuyruğu da yola taştı. Dakikalarca bekleyen vatandaş, yığılmaya neden oldu.

Aşı uygulaması bazı merkezlere adeta çileye döndü… Trenyolu Polikliniği’nde Pfizer-BioNTech aşılarının başvuruları ve aşı işlemi yapılıyor. Randevu usulü ile gönüllülük esasında talep edenlere burada Pfizer-BioNTech aşısı uygulanıyor

