Aşı merkezinde rezalet

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde onlarca vatandaş üst üste aşı sırası alabilmek için adeta savaş verdi. Birçok vatandaş, oluşan bu ortamdan dolayı tepkisini dile getirdi



65 yaş üstü insanların çağrıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki görüntüler "Bu kadar da olmaz" dedirtti



65 yaş ve üzerine vatandaşlara yapılan aşılar için herhangi bir tedbir alınmaması sonucunda hiç bir sosyal mesafe kuralına uyulmayan görüntüler ortaya çıktı.

Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği bu görüntülere hastanede güvenlik görevlisi olarak görev yapan kişi müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

Görüntülerde hastane yönetimi ve

Bir çok yaşlı vatandaş oluşan bu ortamdan dolayı tepkisini dile getirdi.

65 yaş üstü insanların çağrıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki görüntüler "Bu kadar da olmaz" dedirtti Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi'nde devam eden aşılama çalışmaları tam bir organizasyonsuzluk örneği oldu.65 yaş ve üzerine vatandaşlara yapılan aşılar için herhangi bir tedbir alınmaması sonucunda hiç bir sosyal mesafe kuralına uyulmayan görüntüler ortaya çıktı.Duyarlı bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği bu görüntülere hastanede güvenlik görevlisi olarak görev yapan kişi müdahale etmek istese de başarılı olamadı.Görüntülerde hastane yönetimi ve Sağlık Bakanlığı'nın ne kadar başarısız bir organizasyon yaptığı da görüldü.Bir çok yaşlı vatandaş oluşan bu ortamdan dolayı tepkisini dile getirdi.