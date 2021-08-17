“Aşı listeleri derhal paylaşılmalı”

Bu Memleket Bizim Platformu, Cumhurbaşkanı Tatar ve Hükümetin, Güney Kıbrıs tarafından Kıbrıslı Türklere verilen COVID-19 aşı listelerini paylaşmadığını ve toplumu mağdur ettiğini kaydetti





Bu Memleket Bizim Platformu, ülkede yapılan aşıların uluslararası geçerliliği olan aşı kartına kaydedilmesi için yaptıkları girişimin olumlu sonuçlandığını ve bugün güneydeki makamlar tarafından açıklanacağını bildirdi.

Bu Memleket Bizim Platformu temsilcileri basın toplantısı düzenledi. Sendikacılar toplantıda aşılar yanında elektrik konusundaki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

KTÖS’te yer alan basın toplantısından ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil aldı. Elcil’in konuşmasının ardından Platform olarak yapılan çalışmaları anlatan metni KTÖS Başkanı Emel Tel okudu.

Basın toplantısında Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı ve El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da konuşma yaptı.

KTÖS Genel Başkanı Şener Elcil, salgının yarattığı felaketi fırsata dönüştürecek bir takım yaklaşımlara fırsat vermemenin önemine dikkat çekti. Elcil, “Maalesef yönetenlerin ortaya koyduğu tutum ve devam ettirdikleri siyaset her felaketi bir fırsata dönüştürme yönünde devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile UBP-DP-YDP hükümetinin ortaya koyduğu tavrın kabul edilebilecek bir tavır olmadığı savunan Elcil, aşılarla ilgili tavrın toplumun büyük kesimini mağdur ettiği görüşünü belirtti.

Elcil, “Güneyden alınan aşıları topluma yalan söyleyerek ‘AB verdi’ diye iddiada bulundular. Tamamen Güney Kıbrıs’ın para ödeyerek satın aldığı aşıları bize veriyorlar” şeklinde konuştu ve güneyden kuzeye 158 bin doz aşı verildiğini kaydetti.

Kuzeyde yapılan aşıların uluslararası alanlarda geçerli belgeye dönüştürülmesine engel olunduğundan dolayı seyahat özgürlüklerinin kısıtlandığını söyleyen Elcil, Bu Memleket Bizim Platformu’nun çalışma yaptığını, Güney’deki makamlarla diyalog kurarak, bu sorunun aşılması için adım attıklarını kaydetti.

İki önemli açılım olduğunu dile getiren Elcil, bunlardan birinin, yurt dışına eğitime gidecek öğrencilerin güneyde aşılanmasının gerçekleştiğini, ikinci açılımın ise, kuzeyde yapılan aşıların geçerliliğiyle ilgili belge verilmesi konusunda Rum Sağlık Bakanlığı’nın yarın itibarıyla açılım sağlayacağını söyledi.

ORTAK AÇIKLAMA

Bu Memleket Bizim Platformu’nun yaptığı çalışmaları anlatan metni KTÖS Başkanı Emel Tel okudu.

Metinde, Kıbrıs Türk toplumunun 2000’li yılların başında Avrupa Birliği sürecini kaçırmasına neden olan taksimci ekibin, Covid-19 aşılama sürecinde de sağlık üzerinden siyaset yapmaya devam ettiği ileri sürüldü.

“Covid-19 salgınını önleme çabaları çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Kıbrıslı Rumların satın alarak adanın kuzeyine verdikleri 158 bin doz aşı ile ilgili aşılama listelerini vermeyen” Cumhurbaşkanı ve UBP-DP-YDP hükümet yetkililerinin, toplumu mağdur duruma soktuğu iddia edildi.

Özellikle yurtdışına eğitime gidecek gençlerin büyük sıkıntı yaşadığı belirtilen açıklamada, “topluma sırtını dönen Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin ortaya koyduğu bu anlayışı şiddetle protesto ederken, Bu Memleket Bizim Platformu’nun toplumumuza sahip çıkmaya ve çözüm ve barış yolunda yürümeye devam edeceğini vurgulamak isteriz.” ifadeleri kullanıldı.

Ortak açıklamada, aşı konusunda ortaya konulan çabalar çerçevesinde Güney Kıbrıs’taki makamlar nezdinde yapılan istişare ve diyalogların sonuç verdiği ve öncelikle hiç aşı olmamış 150 üniversite öğrencisinin geçen hafta güneye geçip aşılarını yaptırdığı kaydedildi. Açıklamada, kuzeyde yapılan aşıların uluslararası geçerliliği olan aşı kartına kaydedilmesi için yaptıkları girişimin de olumlu sonuçlandığı ve yarın güneydeki makamların yapacakları açıklamayla işlerlik kazanılacağı bildirildi.

