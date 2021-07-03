Aşı başvurularında düşüş

Ülkede 2 Temmuz itibarıyla 127 bin 213 kişiye birinci doz; 91 bin 341 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Dr. Oygar, aşı başvurularında ve aşılanmaya giden kişi sayısında düşüş olduğunu vurguladı ve halka aşılanma çağrısı yaptı





Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Temmuz itibarıyla 127 bin 213 kişiye birinci doz; 91 bin 341 kişiye ise her iki doz aşıları yapıldı. Ülkede şimdiye kadar 218 bin 554 doz aşı yapıldı. Verilere göre, nüfusun yüzde 33,2’si birinci doz, yüzde 23.9’u ise ikinci doz aşısını oldu.

KKTC'de nüfusun yüzde 57,2'si en az bir doz aşı oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, ülkede aşı başvurularında ve aşılanmaya giden kişi sayısında düşüş gözlemlediklerini ifade ederek, halka aşılanma çağrısında bulundu.

Oygar, “Aşılanmaya gelen kişilerde bir azalma görüyoruz. Randevu veriliyor, ancak insanlar gelmiyor. Aşı başvurularında da bir azalma var. Aşı, bu hastalığın ciddi seyretmesini, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltıyor. Hangi aşıya ulaşabiliyorsanız aşı olun” diye konuştu.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın halk arasında aşılanma eğiliminde gözlemlenen düşüşün nedeninin saptanması için bir çalışma başlattığını da belirterek, bu çalışma ile aşılanma oranında yaşanan düşüşün nedenleri hakkında daha net bir tespitte bulunabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelindeki aşılanma programı kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgiler de paylaşan Oygar, “Aşılama 18 yaş ve üstüne indi. Randevu ile aşı başvuruları geçen pazartesi 15 sağlık ocağında tamamlanmasıyla bu merkezlerde 18 yaş ve üstü olan kişilere randevusuz aşılar yapılıyor. Geriye kalan ana merkezlerde randevu sistemi ile aşılama devam ediyor. Bazı merkezlerde, Yakın Doğu Hastanesi ve Suat Günsel Hastanesi’nde randevusuz aşılanma yapılıyor” dedi.

Ülkede pazartesine kadar randevulu aşı başvurularının tamamlanacağını ve “randevusuz aşılanma” çağrısı yapacaklarını kaydeden Oygar, böylelikle randevu alamayan ve aşı olmak isteyip henüz olamayan kişilerin aşılanabileceğini söyledi.

MRNA VE VİRAL VEKTÖR AŞILARI HAKKINDA

Oygar, Delta karşı “daha etkili” olduğu belirtilen mRNA ve Viral Vektör aşılarının kullanımına ilişkin, Sağlık Bakanlığı olarak MrNA aşıları çalışmalarını takip ettiklerini ifade ederek, bu konuda 6 ay içinde aşı süresi dolacak kişilerin üçüncü doz aşılarının MrNA yapılması için çalışmaların ve girişimlerin başlatıldığını da kaydetti.

Oygar, ayrıca Güney Kıbrıs’tan BioNTech aşısı talep ettiklerini ancak buna rağmen sadece 10 bin doz BioNTech gönderildiğini belirterek, “AB’den aşıların direkt bize gönderilmesi istendi ancak Güney Kıbrıs üzerinden gönderilmesi üzerinde ısrar edildi. Bu konuyu, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde defalarca dile getirmemize rağmen 10 binden fazla doz verilmedi” diye konuştu.

AB “DİJİTAL KOVİD SERTİFİKASI”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, Avrupa Birliği’nde 1 Temmuz’da yürürlüğe giren “Dijital Kovid Sertifikası”na ilişkin olarak da, Sağlık Bakanlığı’nın QR sisteminin altyapısını hazırlamaya başladığını hatırlatarak, bu konudaki çalışmaların sona geldiğini ve sistemin onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi.

Avrupa Birliği’nde sağlık uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya katıldıklarını da ifade eden Oygar, bu toplantıda aşı sertifikasına ilişkin veri paylaşımı konusunun ele alındığını belirtti. Oygar, veri paylaşımı konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından bizim insanlarımız da QR kodunu gösterip Dijital Kovid Sertifikası ile seyahat edebilecek” dedi.

