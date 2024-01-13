Asgari Ücrette Oybirliği

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ilk asgari ücretini aylık brüt 27 bin 587 TL, net ise 24 bin TL olarak açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılının ilk ücretini dün belirledi.Asgari ücret; brüt 27 bin 587 TL, net olarak ise 24 bin TL olarak açıklandı. Karar, oy birliğiyle alındı. Yeni ücret, 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli durumda olacak.KKTC’de asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden beri aylık brüt 18 bin 103 TL ve net 15 bin 750 TL olarak uygulanıyordu. Böylece artış oranı yüzde 52.38 oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin aylık net 24 bin TL, brüt 27 bin 587 TL olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin saatlik 159.15 TL, günlük 1273.24 TL ve haftalık 6366.23 TL olarak belirlendiğini kaydetti.Dünkü asgari ücret toplantısı öncesi işveren ve işçi temsilcilerinin uzlaşı çağrılarının meyvelerini gördüklerini kaydeden Gardiyanoğlu, hem işveren, hem de işçi tarafına teşekkür etti.Haziran ayında sona erecek işverene yüzde 25’lik prim desteği uygulamasına işaret eden Gardiyanoğlu, bakanlık olarak zor dönemde işverenlere prim desteğini artırarak, vermeye devam edeceklerini söyledi. Gardiyanoğlu, prim desteğinin de 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olduğunu ve 31 Aralık 2024’te sonlandırılacağını kaydetti.Asgari ücretin daha güncel olması ve günü yakalayabilmesi konusunda görüş birliği olduğunu belirten Gardiyanoğlu, ilerleyen günlerde asgari ücret masasını yeniden toplayarak, yöntemleri ele alacaklarını söyledi.Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 3 hafta önce asgari ücretin 4 ayda bir, yılda 3 kez belirlenmesiyle ilgili karar aldığına işaret eden Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenme yöntemleriyle ilgili temel noktalarının bu olacağını söyledi. Gardiyanoğlu, masada yöntemle ilgili oy birliğine ulaşana kadar müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.İşveren tarafı temsilcisi Alp Cengiz Alp de, işçi ve çalışanlar lehine bütünşartları zorladıklarını belirterek, çalışanların dün üç tane iyi haber aldığını söyledi. Alp bunları, "vergi dilimleriyle ilgili uzlaşı", "asgari ücret için 4 ayda bir toplantı" ve "6 aylık enflasyon yüzde 50.31 olmasına karşın dün yüzde 52.38’lik bir artışa evet denmesi" olarak sıraladı. Alp, bu artışla çalışanlara bir nevi yüzde 2’lik refah payı verilmiş olduğunu ifade etti.İşçi tarafı temsilcisi Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş= ve Kamu İşçileri Sendikası (KAmu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, “Hayırlı ve uğurlu olsun… Yeterli mi? Elbette hiçbir zaman yeterli olmaz” diyerek, rakamların kalıcı olması için alım gücünün korunması gerektiğini kaydetti.Bir sonraki asgari ücrette aynı tartışmalar yaşanmaması için piyasadaki zamların önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, yüzde 50’lik artışla yola çıktıklarını ve bunu çekebilecekleri kadar yukarı çektiklerini belirtti.