“Asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidilecek”

Çalışma Bakanı Taçoy, asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidileceğini ifade ederek “Yüzde 30 olursa yüzde 30, 40 olursa da 40 olacak” dedi





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidileceğini ifade eden Bakan Taçoy, “yüzde 30 olursa yüzde 30, 40 olursa da 40 olacak” dedi.

Kaçak işgücü ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini de anlatan Taçoy, yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak çalışan tespit etmekte olduklarını kaydetti.

Taçoy, rutin denetimlerinin yanı sıra ihbar üzerine de denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “bizim niyetimiz ceza yazmak değil. Hem çalışanın hakkını korumanın, hem de piyasadaki haksız rekabeti ortadan kaldırmanın peşindeyiz” dedi.

