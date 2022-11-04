banner875
banner815
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
Kesilen trafik cezaları nereye gidiyor?
10 0
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
Kızlarda DİGEM, Erkeklerde YDÜ şampiyon
15 0
 
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
14 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
23 0
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
10 0
37 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
22 0
banner878

“Asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidilecek”

banner476

Çalışma Bakanı Taçoy, asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidileceğini ifade ederek “Yüzde 30 olursa yüzde 30, 40 olursa da 40 olacak” dedi

banner825
“Asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidilecek”
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, katıldığı bir programda soruları yanıtladı.
Asgari ücrette hayat pahalılığına paralel artışa gidileceğini ifade eden Bakan Taçoy, “yüzde 30 olursa yüzde 30, 40 olursa da 40 olacak” dedi.
Kaçak işgücü ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini de anlatan Taçoy, yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak çalışan tespit etmekte olduklarını kaydetti.
Taçoy, rutin denetimlerinin yanı sıra ihbar üzerine de denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “bizim niyetimiz ceza yazmak değil. Hem çalışanın hakkını korumanın, hem de piyasadaki haksız rekabeti ortadan kaldırmanın peşindeyiz” dedi.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.