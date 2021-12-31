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“Asgari ücretli 7 bin TL ile geçinemez”

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Türk-Sen, asgari ücrete itiraz edecek. Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, 7 bin TL aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti

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“Asgari ücretli 7 bin TL ile geçinemez”
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, son belirlenen asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı.
Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son belirlenen 7.000,00 TL’lik asgari ücrete yazılı itiraz eden işverenleri kınayarak, asgari ücrete resmi olarak itiraz edeceklerini bildirdi.
Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en son belirlediği Resmi Gazete’de yayınlanan 7.000,00 TL aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Özellikle ülkede son dönemlerde bütün tüketim maddelerine sürekli olarak yüzde 100 zam yapıldığını ve dövizin neredeyse yüzde 100 oranında arttığını ifade eden Bıçaklı, bu dönemde asgari ücrete yapılan yüzde 40 zammın yetersiz ve kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Bu nedenlerden dolayı yeni belirlenen 7.000,00 TL brüt asgari ücrete itiraz edeceklerini kaydeden Bıçaklı, “10 yıl önce 515 Sterlin karşılığı olan asgari ücretin”, bugün de karşılığı olarak 8.240,00 TL olmasını, ayrıca her iki ayda bir hayat pahalılığı uygulanmasını talep etti.
 
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