“Asgari ücretli 2021’e oranla 400 ekmek daha az alabiliyor”

Mecliste konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, çantasından ekmek, makarna ve süt çıkararak, 2021 ile 2022 asgari ücretin karşılaştırması yaptı. Barçın, “Asgari ücretli 2021’deki maaşla karşılaştırıldığında 400 ekmek daha az alabiliyor” ifadelerini kullandı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Mecliste “Özel Sektör Çalışanlarının Alım Gücünü Düşüren, Türkiyeli Emekçileri Düşman Gören ve Devlette Kaçak İşçi Çalıştıran UBP, DP ve YDP’nin Ekonomi Politikaları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, bir pazar ziyareti sırasında, basın mensuplarına “Fiyatlar son derece makul, birçok aile refah içerisinde yaşıyor” açıklaması yaptığını anımsatan Barçın, şöyle devam etti:

“Hafızayı tazeleyelim. Alım gücü noktasında bu ülkede sicili temiz olmayan tek insan, Sayın Ersin Tatar’dır. Bu ülke tarihinde ilk kez Sayın Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde asgari ücrete artış yapılmadı. 1 Ocak 2011’de 1300 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2011 sonunda yüzde 14,72’lik hayat pahalılığına karşın artmadı. Kendisi o dönemde Maliye Bakanı idi. Alım gücü noktasında sicili temiz olmayan yegane kişi Sayın Tatar’dır. İnsanların aklıyla dalga geçercesine ‘fiyatlar son derece makul, birçok aile refah içerisinde yaşıyor’ gibi söylemlerle vatandaşın aklıyla dalga geçmeyi bırakması gerekiyor.”

ÇANTASINDAN EKMEK, MAKARNA VE SÜT ÇIKARTTI

1 Eylül 2021’deki asgari ücretin 4 bin 970 TL, 1 Eylül 2022’deki asgari ücretin ise 9 bin 885 TL olduğunu söyleyen Barçın, “Anlatıyoruz, anlamıyorsunuz. Biraz da görsel kullanalım” diyerek, çantasından ekmek, makarna ve süt çıkararak, 2021 ile 2022 asgari ücreti karşılaştırması yaptı.

“ASGARİ ÜCRETLİ 2021’E ORANLA 400 EKMEK DAHA AZ ALABİLİYOR”

İlk olarak “En kutsal nimet, ekmek” diyerek ekmek fiyatlarından başlayan Barçın, “Bugün İstatistik Kurumu verilerine göre asgari ücretli 2021’deki maaşla karşılaştırıldığında 9 bin 885 TL ile 400 ekmek daha az alabiliyor. Çünkü ekmeğe yapılan zam yüzde 152, asgari ücretliye yapılan zam ise yüzde 98.”

“ASGARİ ÜCRETLİ 2021’E ORANLA 352 PAKET DAHA AZ MAKARNA ALABİLİYOR”

Ekmeğin ardından çantasından makarna çıkaran ve “Mutfak yanıyor” diyen Barçın, “Bugün asgari ücretli, Eylül 2021’e oranla 352 paket daha az makarna alabiliyor. Evine daha az makarna götürebiliyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRETLİ 2021’E ORANLA 90 LİTRE DAHA AZ SÜT ALIYOR”

Çantasından son olarak süt çıkaran Barçın, “Bugün asgari ücretli, 2021 Eylül’e göre 90 litre daha az süt alabiliyor. Çünkü süte yüzde 134 zam yapılmış. Ama asgari ücrete yüzde 98’lik artış verilmiş. Bugün asgari ücretli, 4 bin 970 TL’yi arar duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Barçın, yumurtaya yüzde 193 zam geldiğini ifade ederek, diğer ürünlere yapılan zamlara da değindi.

MECLİS BAŞKANI, “İÇ TÜZÜĞE AYKIRI” DEDİ, KALDIRMASINI TALEP ETTİ

Öte yandan Barçın’ın çantasından çıkarttığı “görsellerin” iç tüzüğe aykırı olduğunu söyleyen Meclis Başkanlığına vekalet eden UBP Milletvekili Özdemir Berova, yazılı materyal ya da fotoğraf dışında herhangi bir görselin kullanılmasının yasak olduğunu ifade etti, “Bu görseller her ne kadar ‘masumane’ olsa da kaldırılmasını” talep etti.

"ASGARİ ÜCRETE 2 BİN 400 TL ARTIŞ YAPILMALI"

Barçın, hükümetin asgari ücreti yeniden belirlemek için neyi beklediğini sorarak, asgari ücretliye en az 2 bin 400 TL civarında bir artış yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Barçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a derhal Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu toplantıya çağırmaya davet etti.

Piyasayı ayakta tutabilmek için alım gücünün korunması gerektiğine işaret eden Barçın, Türkiyeli -Kıbrıslı ayrımı yapanların ise bugün bu koltuklarda oturanlar olduğunu söyledi. Barçın, “Türkiyeli emekçi düşmanlarını bugün bu koltuklarda oturanlardır” dedi.

Devrim Barçın, devlette kaçak işçi çalıştırıldığını savunarak, 6 aydır hastanelerde taşeronlar tarafından çalıştırılan işçilerin yatırımlarının yapılmadığını söyledi.

Barçın, “Sağlık Bakanlığı’nda 6 aydır sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor bu devlet...” diye konuştu.

