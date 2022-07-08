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“Asgari ücretle çalışanlar et ve tavuğu unuttu”

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Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, “ülkede her şeyin fiyatı arttı ancak iş asgari ücretliye zam yapmaya gelince duraksadı.

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“Asgari ücretle çalışanlar et ve tavuğu unuttu”

Artık yeter daha fazla asgari ücretle geçinmeye çalışan kardeşlerimizi ezmeyin” dedi. Yazılı bir açıklama yapan Başkan Garabli şu ifadeleri kullandı;
“Asgari ücrete yapılacak olan artış işverenler tarafından ürünlere veya hizmete yansıyacakmış. Bırakın yansısın yansıdığında ne olacak? Alıcı olmayan mala istediğin fiyatı koy ancak kaybeden o esnaf olur.
Bu kadar zamlar oldu, her şeyin fiyatı 2 katı 3 katı oldu. Kar yüzdelik oranları da zamlarla birlikte arttı. 20 TL olan ürün 60 TL oldu yüzde 25 civarı uygulanan kar 20 TL de 5 TL iken 60 TL de 15 TL’ye yükseldi.
Bu arada çalıştırdığın personele her hangi bir artış yapıldı mı? Yok el insaf be arkadaşlar bu insanlarımızı da düşünmemiz lazım. Asgari ücretle çalışan insanların et, tavuğu unuttu.
Onların da evlatları var bizlerin işverenler olarak onların alım gücünü artırmak en büyük görevimiz.  Hem iş yerlerini kapatmak hem de çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak herkes fedakarlık yapacak.”
 
 
 
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