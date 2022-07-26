Asgari ücretin kaderi belli olacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun itirazları değerlendirmek ve asgari ücreti yeniden belirlemek için 7 günlük süresi bugün doluyor. İşçi tarafını temsil eden Hür-İş, toplantı çağrısı almadıklarını, ancak bugün bakanlık önünde olacaklarını açıkladı





Yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücretin kaderi bugün belli olacak. Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun itirazları değerlendirmek ve asgari ücreti yeniden belirlemek için 7 günlük süresi bugün sona erecek. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taraflara henüz bir çağrı yapılmadı.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hürİş), bugün komisyonun toplantıyı yapması için saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.

Asgari Ücret Yasası’na göre tavsiye kararına itiraz olmaması halinde yeni asgari ücretin 7 gün içerisinde yeniden belirlemesi gerektiğine işaret eden Serdaroğlu, sürenin bugün dolacağını belirtti.

Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmaması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

Serdaroğlu, sendikalar adına yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun itirazları görüşmek üzere 3’üncü gün yaptığı toplantı girişiminde nisabın sağlanamadığını, itirazların değerlendirilmesi için belirlenen 7 günlük yasal sürenin bugün dolacağını ancak yetkili sendikaya randevu verilmediğini savundu.

Ahmet Serdaroğlu, bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bugün saat 11.00’de yönetim kurulları düzeyinde eylem yapacaklarını açıkladı.

Maaşlardan kesinti yapmak için çıkarılan yasa gücünde kararnamenin durdurulması ve iptali için açılan davanın Çarşamba günü saat 09.00’da mahkemede görüşüleceğini de ifade eden Serdaroğlu, sendikaların Çarşamba sabahı da mahkeme önünde olacağını belirtti. Serdaroğlu, eylemlerin dozunu artırmak amacıyla yeniden bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını da belirtti.

ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Öte yandan ülkede iğneden ipliğe her şeye gelen zam ile birlikte belirlenen açlık sınırı 9 bin 46 TL oldu.

6 aylık hayat pahalılığının yüzde 56.76 olarak açıklanmasıyla birlikte gözler asgari ücrete uygulanacak zam oranına çevrildi.

Yılın ikinci asgari ücretinin ilk toplantısı sonrası belirlenen 8 bin 600 TL’lik net rakam yüzde 56’lık hayat pahalılığı oranını yansıtmazken, açlık sınırının ise altında kaldı.

İşçi ve işveren kesimini karşı karşıya getiren 8 bin 600 TL’lik rakam sonrası, işçi kesiminin itirazları değerlendirildi ve masa geçtiğimiz günlerde yeniden toplandı.

ÖNCE 8 BİN 600″DENDİ DAHA SONRA 6 BİN 90″

Asgari ücret tespit komisyonu temsilcilerinin yurt dışında olması nedeniyle ertelenen toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ilk toplantının aksine yaptığı açıklamada; “Yeni bir rakam belirlenene kadar maaşlar 6 bin 90 TL olarak ödenecek” dedi.

Yaşanan zamlar karşısında ezim ezim ezilen asgari ücretli, işveren ve hükümet eliyle açlık sınırının 3 bin TL altındaki bir rakamla yaşam savaşı vermeye mahkum edildi.

