banner762
banner753
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
27 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
36 0
 
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
8 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
538 0
Doğan koronaya teslim
Doğan koronaya teslim
130 0
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
“Paramızla çöp almamızı istiyorlar”
83 0
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
15 0
banner661
banner726

“Asgari ücrete yapılan zam yetersiz”

banner476

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, 10 yıl önce bir aylık asgari ücretle 515 sterlin alınırken bugünkü bir aylık asgari ücretle ancak 360 sterlin alınabildiğini, bunun da asgari ücretin yetersiz olduğunu gösterdiğini belirtti

banner714
“Asgari ücrete yapılan zam yetersiz”
banner721

 
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücrete yapılan yüzde 41 zammın yetersiz olduğunu belirtti.
Bıçaklı, “Son dönemlerde ülkemizde dövizin de ciddi şekilde yükselerek patlama yaptığı özellikle akaryakıta ve gaza her hafta zam yapıldığı bir dönemde otomatik olarak bütün tüketim maddelerine nerdeyse yüzde 100 zam yapılmış ve halkımızın özelliklede asgari ücretle çalışanların alım gücü yüzde 80 oranında azalmıştır. Bu nedenle asgari ücrete yapılan yüzde 41 zam ciddi şekilde yetersiz kalmıştır” ifadelerini kullandı.
Bıçaklı, on yıl önce bir aylık asgari ücretle 515 sterlin alınırken bugünkü bir aylık asgari ücretle ancak 360 sterlin alınabildiğini, bunun da asgari ücretin yetersiz olduğunu gösterdiğini belirtti.
TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, “Asgari ücret en az on yıl önceki 515 sterlin değerinde olmalı ve bütün çalışanlara ve asgari ücretlilere 1 Ocak 2022 den itibaren hayat pahalılığı her iki ayda bir uygulanmalıdır” dedi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.