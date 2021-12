“Asgari ücrete yapılan zam yetersiz”

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, 10 yıl önce bir aylık asgari ücretle 515 sterlin alınırken bugünkü bir aylık asgari ücretle ancak 360 sterlin alınabildiğini, bunun da asgari ücretin yetersiz olduğunu gösterdiğini belirtti





Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, asgari ücrete yapılan yüzde 41 zammın yetersiz olduğunu belirtti.

Bıçaklı, “Son dönemlerde ülkemizde dövizin de ciddi şekilde yükselerek patlama yaptığı özellikle akaryakıta ve gaza her hafta zam yapıldığı bir dönemde otomatik olarak bütün tüketim maddelerine nerdeyse yüzde 100 zam yapılmış ve halkımızın özelliklede asgari ücretle çalışanların alım gücü yüzde 80 oranında azalmıştır. Bu nedenle asgari ücrete yapılan yüzde 41 zam ciddi şekilde yetersiz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, on yıl önce bir aylık asgari ücretle 515 sterlin alınırken bugünkü bir aylık asgari ücretle ancak 360 sterlin alınabildiğini, bunun da asgari ücretin yetersiz olduğunu gösterdiğini belirtti.

TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı, “Asgari ücret en az on yıl önceki 515 sterlin değerinde olmalı ve bütün çalışanlara ve asgari ücretlilere 1 Ocak 2022 den itibaren hayat pahalılığı her iki ayda bir uygulanmalıdır” dedi.