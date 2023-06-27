Asgari ücrete %25 zam yolda

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücrette %25 Artış Açıkladı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, özel sektör çalışanlarının merakla beklediği asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Taçoy, katıldığı bir canlı yayında net rakamlarla birlikte asgari ücret artışını duyurdu. Mayıs ayında yaşanan %19.62 hayat pahalılığına dikkat çeken Taçoy, Haziran ayı rakamlarıyla birlikte asgari ücrette ortalama %25'lik bir artış öngördüklerini belirtti. Buna göre, asgari ücretin net olarak 15.000 TL olması bekleniyor. Taçoy, asgari ücretin brüt olarak 17.000-17.500 TL arasında hesaplandığını da ifade etti.

"İki Farklı Asgari Ücret Planı"

Taçoy, işverenlerin taleplerine de değinerek, gıda ve barınma ihtiyacını karşıladıkları üçüncü ülke vatandaşları için daha düşük bir asgari ücret talebinin olduğunu belirtti. Bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve bayram sonrası görüşmeleri gerçekleştireceklerini söyledi. Bu bağlamda, ülkede çalışma izniyle bulunan ve barınma ile gıda ihtiyaçları karşılanan çalışanlar için ayrı bir net asgari ücret (daha düşük) belirleneceğini ifade etti. Taçoy, başlangıçta tartışmalı olabileceğini ancak zaman içinde bu sistemin kabul göreceğine inandığını dile getirdi.

"Sosyal Sigorta Emeklilerine Düzeltme Planı"

Bakan Taçoy, sosyal sigorta emeklilerinin maaşlarındaki adaletsizliğe de değindi. 30 yıl sosyal sigorta yatırımı yapan kişilerin, asgari ücretten ve 15 yıllık yatırımı olan bazı emeklilerden daha düşük maaş aldığını belirten Taçoy, bu durumun adil olmadığını ifade etti. Bu nedenle alt kademe baremlerde düzenlemeler yapmayı planladıklarını ve en azından asgari ücretin üzerine çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Ancak, Taçoy'un "brüt" ücreti mi, "net" ücreti mi kastettiği konusunda açıklama yapmadı.